Форвард Аль-Ахли, который трижды огорчил Порту, стал лучшим игроком матча
Хет-трик Вессама Абу Али не помог египетскому клубу пробиться в плей-офф
24 июня состоялся третий тур группы А Клубного чемпионата мира, в котором встретились португальский «Порту» и египетский «Аль-Ахли».
Команды устроили голевую перестрелку, но так и не сумели определить победителя – поединок завершился со счетом 4:4.
Лучшим игроком этого противостояния был признан форвард коллектива из Каира Вессам Абу Али, который отправил в ворота соперника три мяча.
Стоит отметить, что обе команды прекратили борьбу на турнире по итогам третьего тура. «Порту» набрал два балла и занял третье место, а «Аль-Ахли» разместился на четвертой позиции (два очка).
ФОТО. Вессам Абу Али – лучший игрок в матче Порту и Аль-Ахли
Abou Ali gets a hat trick in just 58 min earning him the #SuperiorPlayerofTheMatch#SuperirorisWorthPlayingFor#FIFACWC pic.twitter.com/idaHxcpTpf— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 24, 2025
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