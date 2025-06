Форвард Аль-Ахли, который трижды огорчил Порту, стал лучшим игроком матча

24 июня состоялся третий тур группы А Клубного чемпионата мира, в котором встретились португальский «Порту» и египетский «Аль-Ахли».

Команды устроили голевую перестрелку, но так и не сумели определить победителя – поединок завершился со счетом 4:4.

Лучшим игроком этого противостояния был признан форвард коллектива из Каира Вессам Абу Али, который отправил в ворота соперника три мяча.

Стоит отметить, что обе команды прекратили борьбу на турнире по итогам третьего тура. «Порту» набрал два балла и занял третье место, а «Аль-Ахли» разместился на четвертой позиции (два очка).

ФОТО. Вессам Абу Али – лучший игрок в матче Порту и Аль-Ахли

Abou Ali gets a hat trick in just 58 min earning him the #SuperiorPlayerofTheMatch#SuperirorisWorthPlayingFor#FIFACWC pic.twitter.com/idaHxcpTpf