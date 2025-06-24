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  4. Форвард Аль-Ахли, который трижды огорчил Порту, стал лучшим игроком матча
Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 08:26 |
181
0

Форвард Аль-Ахли, который трижды огорчил Порту, стал лучшим игроком матча

Хет-трик Вессама Абу Али не помог египетскому клубу пробиться в плей-офф

24 июня 2025, 08:26 |
181
0
Форвард Аль-Ахли, который трижды огорчил Порту, стал лучшим игроком матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Вессам Абу Али

24 июня состоялся третий тур группы А Клубного чемпионата мира, в котором встретились португальский «Порту» и египетский «Аль-Ахли».

Команды устроили голевую перестрелку, но так и не сумели определить победителя – поединок завершился со счетом 4:4.

Лучшим игроком этого противостояния был признан форвард коллектива из Каира Вессам Абу Али, который отправил в ворота соперника три мяча.

Стоит отметить, что обе команды прекратили борьбу на турнире по итогам третьего тура. «Порту» набрал два балла и занял третье место, а «Аль-Ахли» разместился на четвертой позиции (два очка).

ФОТО. Вессам Абу Али лучший игрок в матче Порту и Аль-Ахли

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клубный чемпионат мира по футболу Порту Аль-Ахли Каир лучший игрок
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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