Чем запомнился Дрис Мертенс на футбольном поле?

Дрис Мертенс объявил о завершении своей футбольной карьеры.

Бельгийский футболист запомнился своими многочисленными достижениями на поле.

Выступая в Нидерландах за «ПСВ», Дрис Мертенс отличился 68 результативными действиями в Эредивизи (37 голов и 31 ассист) за 62 сыгранные игры, что составляет 1,10 в среднем за игру. Это является рекордом чемпионата Нидерландов в этом столетии.

За девять сезонов Серии А в составе «Наполи» (с 2013/14 по 2021/22) Дрис Мертенс совершил 172 результативных действия (113 голов и 59 ассистов). Это больше, чем у любого иностранного игрока в чемпионате Италии за время пребывания бельгийца там.

В составе неаполитанцев бельгиец стал лучшим бомбардиром команды за всю историю (148 голов):

За свою карьеру Дрис Мертенс сыграл 944 матча, в которых забил 296 голов и отдал 136 результативных передач.

Бельгийский нападающий имеет в своем активе:

«ПСВ»:

«Наполи»:

«Галатасарай»:

В 2016 году Дрис Мертенс был признан лучшим бельгийским игроком года.

