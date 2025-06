Ливерпуль может отпустить игрока в другой клуб АПЛ. Есть первые контакты

Представитель Английской Премьер-лиги, «Брайтон», нацелен на приобретение 22-летнего футболиста «Ливерпуля» Харви Эллиотта.

Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что оба клуба уже провели первый раунд переговоров.

Контракт полузащитника с «мерсисайдцами» действителен еще на два сезона – до 2027 года.

В этом сезоне Харви отбегал 27 поединков во всех турнирах, в которых оформил пять голов и три ассиста.

