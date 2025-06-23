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Англия
23 июня 2025, 07:54 |
374
0

Ливерпуль может отпустить игрока в другой клуб АПЛ. Есть первые контакты

Харви Эллиотт оказался среди желаемых трансферов «Брайтона»

23 июня 2025, 07:54 |
374
0
Ливерпуль может отпустить игрока в другой клуб АПЛ. Есть первые контакты
Getty Images/Global Images Ukraine. Харви Эллиотт

Представитель Английской Премьер-лиги, «Брайтон», нацелен на приобретение 22-летнего футболиста «Ливерпуля» Харви Эллиотта.

Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что оба клуба уже провели первый раунд переговоров.

Контракт полузащитника с «мерсисайдцами» действителен еще на два сезона – до 2027 года.

В этом сезоне Харви отбегал 27 поединков во всех турнирах, в которых оформил пять голов и три ассиста.

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Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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