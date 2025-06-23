Ливерпуль может отпустить игрока в другой клуб АПЛ. Есть первые контакты
Харви Эллиотт оказался среди желаемых трансферов «Брайтона»
Представитель Английской Премьер-лиги, «Брайтон», нацелен на приобретение 22-летнего футболиста «Ливерпуля» Харви Эллиотта.
Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что оба клуба уже провели первый раунд переговоров.
Контракт полузащитника с «мерсисайдцами» действителен еще на два сезона – до 2027 года.
В этом сезоне Харви отбегал 27 поединков во всех турнирах, в которых оформил пять голов и три ассиста.
#Brighton are interested in the young forward Harvey #Elliott (born in 2003). Opened talks with #Liverpool. #transfers #BHAFC #LFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 22, 2025
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