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Англия
23 июня 2025, 00:09 |
1203
0

Ливерпуль отказался покупать лучшего игрока Украины из-за его условия

На трансфер Забарного претендовал «Ливерпуль»

23 июня 2025, 00:09 |
1203
0
Ливерпуль отказался покупать лучшего игрока Украины из-за его условия
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

Украинцем уже давно интересуется «ПСЖ», но на него претендовал и другой гранд. Британский журналист Джеймс Уильям сообщил, что украинцем серьезно интересовался «Ливерпуль». Чемпион АПЛ имел личную беседу с Забарным, однако Илья поставил «красным» условие – обязательное место в старте, чего «скаузеры» не смогли гарантировать.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году.

Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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трансферы Борнмут трансферы АПЛ Илья Забарный Ливерпуль
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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