Ливерпуль отказался покупать лучшего игрока Украины из-за его условия

22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

Украинцем уже давно интересуется «ПСЖ», но на него претендовал и другой гранд. Британский журналист Джеймс Уильям сообщил, что украинцем серьезно интересовался «Ливерпуль». Чемпион АПЛ имел личную беседу с Забарным, однако Илья поставил «красным» условие – обязательное место в старте, чего «скаузеры» не смогли гарантировать.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году.

Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.