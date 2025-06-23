Ливерпуль отказался покупать лучшего игрока Украины из-за его условия
На трансфер Забарного претендовал «Ливерпуль»
22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».
Украинцем уже давно интересуется «ПСЖ», но на него претендовал и другой гранд. Британский журналист Джеймс Уильям сообщил, что украинцем серьезно интересовался «Ливерпуль». Чемпион АПЛ имел личную беседу с Забарным, однако Илья поставил «красным» условие – обязательное место в старте, чего «скаузеры» не смогли гарантировать.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году.
Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.
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