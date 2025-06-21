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  4. Не нужен клубу. Реалу предложили забрать футболиста из чемпионата Англии
Испания
21 июня 2025, 11:40 |
439
0

Не нужен клубу. Реалу предложили забрать футболиста из чемпионата Англии

Маркус Рэшфорд не намерен играть за «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне

21 июня 2025, 11:40 |
439
0
Не нужен клубу. Реалу предложили забрать футболиста из чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

У вингера английского «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда возникли проблемы – он не может найти клуб, в котором будет выступать в сезоне 2025/26.

В прошлой кампании 27-летний футболист играл на правах аренды за «Астон Виллу», но теперь должен вернуться в расположение «красных дьяволов». Стоит отметить, что главный тренер Рубен Аморим не заинтересован в услугах англичанина и не рассчитывает на него.

Сам Рэшфорд также не горит желанием играть за «Манчестер Юнайтед», поэтому его агенты ищут другие варианты для продолжение карьеры.

Изначально, главным претендентом на трансфер вингера считалась испанская «Барселона», но она отказалась от этой идеи из-за высоких финансовых запросов английского клуба.

Накануне стало известно, что представители Маркуса обратились в мадридский «Реал» – «сливочным» предложили подписать Рэшфорда во время летнего трансферного окна. Позиция королевского клуба пока неизвестна.

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Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Реал Мадрид Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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