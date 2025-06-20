ФОТО. Фати Васкес – новая девушка Ламина Ямаля. Кто она?
Знакомимся с новой девушкой Ламина Ямаля
СМИ обсуждают возможный роман Ламина Ямаля и 29-летней испанки Фати Васкес.
Поводом стали общие фото с отдыха на острове Пантеллерия, опубликованные журналом Lecturas.
Пара каталась на гидроцикле, но официально отношения не подтверждает.
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Фати — уроженка Галисии, бывшая стюардесса и автор книги о подростковом буллинге.
Она активна в Instagram и OnlyFans. После появления слухов о романе с Ямалом Васкес получила волну хейта и отключила комментарии.
Поклонники также нашли, что Ямаль комментировал её фото ещё в 2020 году, будучи 13-летним.
Ранее ему приписывали отношения с блогершей Алекс Падильей и итальянкой Анной Дженьосо.
Lamine Yamal commented on Fati Vazquez picture from 28th August 2020 when he was 13 year old— Ovietobo (@Vikovy1) June 17, 2025
The young man has been scouting her since he was 13.. as he see money he bag her once pic.twitter.com/OF6PgytAc2
Fati Vazquez 2019 Lamine Yamal 2019 pic.twitter.com/1rsRq20kpo— 𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄𝐃 𝐋𝐀𝐃🦉 (@united_lad0) June 17, 2025
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