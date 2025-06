ФОТО. Фати Васкес – новая девушка Ламина Ямаля. Кто она?

СМИ обсуждают возможный роман Ламина Ямаля и 29-летней испанки Фати Васкес.

Поводом стали общие фото с отдыха на острове Пантеллерия, опубликованные журналом Lecturas.

Пара каталась на гидроцикле, но официально отношения не подтверждает.

Фати — уроженка Галисии, бывшая стюардесса и автор книги о подростковом буллинге.

Она активна в Instagram и OnlyFans. После появления слухов о романе с Ямалом Васкес получила волну хейта и отключила комментарии.

Поклонники также нашли, что Ямаль комментировал её фото ещё в 2020 году, будучи 13-летним.

Ранее ему приписывали отношения с блогершей Алекс Падильей и итальянкой Анной Дженьосо.

