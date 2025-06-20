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  4. ФОТО. Фати Васкес – новая девушка Ламина Ямаля. Кто она?
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20 июня 2025, 03:54 |
72
0

ФОТО. Фати Васкес – новая девушка Ламина Ямаля. Кто она?

Знакомимся с новой девушкой Ламина Ямаля

20 июня 2025, 03:54 |
72
0
ФОТО. Фати Васкес – новая девушка Ламина Ямаля. Кто она?
X. Фати Васкес и Ламин Ямаль

СМИ обсуждают возможный роман Ламина Ямаля и 29-летней испанки Фати Васкес.

Поводом стали общие фото с отдыха на острове Пантеллерия, опубликованные журналом Lecturas.

Пара каталась на гидроцикле, но официально отношения не подтверждает.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фати — уроженка Галисии, бывшая стюардесса и автор книги о подростковом буллинге.

Она активна в Instagram и OnlyFans. После появления слухов о романе с Ямалом Васкес получила волну хейта и отключила комментарии.

Поклонники также нашли, что Ямаль комментировал её фото ещё в 2020 году, будучи 13-летним.

Ранее ему приписывали отношения с блогершей Алекс Падильей и итальянкой Анной Дженьосо.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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