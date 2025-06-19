Аргентинский нападающий забил за Палмейрас в пятом турнире в этом году
Бразильские клубы продолжают свою беспроигрышную серию на турнире
Аргентинский нападающий «Палмейраса» Флако Лопес отличился очередным голом в составе бразильского клуба. На сей раз это случилось в игре клубного чемпионата мира с «Аль-Ахли».
Интересным фактом является то, что Лопес забил уже в 5-м разном турнире в 2025 году:
- Бразильская Серия А: 2 гола
- Кубок Бразилии: 1 гол
- Чемпионат Сан-Паулу: 4 гола
- Кубок Либертадорес: 3 гола
- Клубный чемпионат мира: 1 гол
Беспроигрышная серия бразильских команд на нынешнем клубном чемпионате мира составляет уже 5 матчей:
- «Палмейрас» – «Порту» – 0:0
- «Ботафогу» – «Сиэтл Саундерз» – 2:1
- «Фламенго» – «Эсперанс» – 2:0
- «Флуминенсе» – «Боруссия» – 0:0
- «Палмейрас» – «Аль-Ахли» – 2:0
Ранее сообщалось о том, что «Палмейрас» одолел «Аль-Ахли»
5 - José Lopez marcou gols em todas as cincos competições que disputou com o Palmeiras em 2025. Brasileirão Série A, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, CONMEBOL Libertadores e Mundial de Clubes. Participativo. pic.twitter.com/GUEBMv9H8A— OptaJoao (@OptaJoao) June 19, 2025
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