Аргентинский нападающий забил за Палмейрас в пятом турнире в этом году

Аргентинский нападающий «Палмейраса» Флако Лопес отличился очередным голом в составе бразильского клуба. На сей раз это случилось в игре клубного чемпионата мира с «Аль-Ахли».

Интересным фактом является то, что Лопес забил уже в 5-м разном турнире в 2025 году:

Бразильская Серия А: 2 гола

Кубок Бразилии: 1 гол

Чемпионат Сан-Паулу: 4 гола

Кубок Либертадорес: 3 гола

Клубный чемпионат мира: 1 гол

Беспроигрышная серия бразильских команд на нынешнем клубном чемпионате мира составляет уже 5 матчей:

«Палмейрас» – «Порту» – 0:0

«Ботафогу» – «Сиэтл Саундерз» – 2:1

«Фламенго» – «Эсперанс» – 2:0

«Флуминенсе» – «Боруссия» – 0:0

«Палмейрас» – «Аль-Ахли» – 2:0

Ранее сообщалось о том, что «Палмейрас» одолел «Аль-Ахли»