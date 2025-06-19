Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аргентинский нападающий забил за Палмейрас в пятом турнире в этом году
Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 22:27 | Обновлено 19 июня 2025, 23:11
244
0

Аргентинский нападающий забил за Палмейрас в пятом турнире в этом году

Бразильские клубы продолжают свою беспроигрышную серию на турнире

19 июня 2025, 22:27 | Обновлено 19 июня 2025, 23:11
244
0
Аргентинский нападающий забил за Палмейрас в пятом турнире в этом году
Getty Images/Global Images Ukraine. Палмейрас

Аргентинский нападающий «Палмейраса» Флако Лопес отличился очередным голом в составе бразильского клуба. На сей раз это случилось в игре клубного чемпионата мира с «Аль-Ахли».

Интересным фактом является то, что Лопес забил уже в 5-м разном турнире в 2025 году:

  • Бразильская Серия А: 2 гола
  • Кубок Бразилии: 1 гол
  • Чемпионат Сан-Паулу: 4 гола
  • Кубок Либертадорес: 3 гола
  • Клубный чемпионат мира: 1 гол

Беспроигрышная серия бразильских команд на нынешнем клубном чемпионате мира составляет уже 5 матчей:

  • «Палмейрас» – «Порту» – 0:0
  • «Ботафогу» – «Сиэтл Саундерз» – 2:1
  • «Фламенго» – «Эсперанс» – 2:0
  • «Флуминенсе» – «Боруссия» – 0:0
  • «Палмейрас» – «Аль-Ахли» – 2:0

Ранее сообщалось о том, что «Палмейрас» одолел «Аль-Ахли»

По теме:
Интер Майами – Порту. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Гений! Шедевр: Месси забил крутой гол со штрафного в ворота Порту
ВИДЕО. Удачный старт второго тайма: Интер Майами сравнял счет против Порту
Палмейрас клубный чемпионат мира по футболу статистика Аль-Ахли Каир
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Футбол | 19 июня 2025, 18:02 152
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика

Она дала положительный результат

Отказался от Реала. Доннарумма возобновил переговоры с ПСЖ
Футбол | 19 июня 2025, 15:59 4
Отказался от Реала. Доннарумма возобновил переговоры с ПСЖ
Отказался от Реала. Доннарумма возобновил переговоры с ПСЖ

Итальянец стремится остаться во французском клубе

Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Футбол | 19.06.2025, 22:34
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Футбол | 19.06.2025, 18:34
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
Футбол | 19.06.2025, 14:44
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
18.06.2025, 07:42 5
Футбол
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
19.06.2025, 01:11
Футбол
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
18.06.2025, 22:51 1
Футбол
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
18.06.2025, 05:20 2
Бокс
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
18.06.2025, 06:16
Футбол
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
17.06.2025, 21:05 2
Футбол
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
19.06.2025, 07:38 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем