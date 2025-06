Аргентинский нападающий забил за Палмейрас в пятом турнире в этом году

Аргентинский нападающий «Палмейраса» Флако Лопес отличился очередным голом в составе бразильского клуба. На сей раз это случилось в игре клубного чемпионата мира с «Аль-Ахли».

Интересным фактом является то, что Лопес забил уже в 5-м разном турнире в 2025 году:

Беспроигрышная серия бразильских команд на нынешнем клубном чемпионате мира составляет уже 5 матчей:

Ранее сообщалось о том, что «Палмейрас» одолел «Аль-Ахли»

