СВЕНТЕК: «Идет постоянная конкуренция – я не всегда буду первой»

Экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров Большого шлема Ига Свентек рассказала в интервью порталу Sport.pl о сотрудничестве с Вимом Фиссеттом, о том, на каких элементах ее команда фокусируется при тренировках, и о том, как она сегодня переживает неудачи.

– Несколько дней назад ты написала в Instagram: "Каждый год время, проведенное в Париже, придает мне энергии на остальную часть сезона". Как ты сейчас, спустя несколько дней, оцениваешь свое выступление в столице Франции?

– Позитивно – особенно с учетом того, как проходили мои предыдущие недели. Я приехала в Париж с новой энергией, использовала это состояние, чтобы хорошо выступить на турнире. Особенно матч с Еленой Рыбакиной (в четвертом круге, 1:6, 6:3, 7:5), в котором я оказалась в серьезных неприятностях, показал, что у меня была внутренняя сила и возможность бороться, преодолевать трудности и выигрывать матч. Затем я сыграла еще один уверенный поединок с Элиной Свитолиной, и матч с Ариной Соболенко тоже был очень хорошим. Понятно, что результат был не тот, которого бы я хотела – но я проиграла первой ракетке мира. Игроку, которая в последнее время выступала стабильно – разве что за исключением финала Ролан Гаррос. Так что я довольна – и считаю, что это был шаг вперед.

– Во время Ролан Гаррос ты рассказывала, что после турнира в Риме стараешься изменить подход – меньше концентрироваться на ошибках и смотреть на свою игру более позитивно. Насколько сложно это дается?

– Очень сложно. Если честно – все зависит от момента и от того, сколько всего наваливается одновременно. Бывают месяцы, когда все идет гладко, и кажется, что не нужно особенно следить за такими вещами – достаточно сосредоточиться на текущей работе. Тогда настрой, мысли в голове становятся более поддерживающими. Думаю, каждый – вне зависимости от того, занимается ли спортом или чем-то другим – знает, что бывают периоды, когда становится тяжелее. Действительно, на турнирах перед Ролан Гаррос я была слишком строга к себе. Это мешало сохранять ясность ума – чтобы решать проблемы на корте в нужный момент.

Парадоксально – но в каком-то смысле мне помогло то, что я рано вылетела в Риме. У меня было время перезагрузиться, посмотреть на себя со стороны и подумать – что мне не нравится в том, как я вела себя на корте. И у меня было время это изменить. Но это не происходит по щелчку пальцев – требуется постоянное внимание и вовлеченность в этот процесс. Каждый, кто работает над собой – знает, насколько это кропотливо и медленно, как и любая другая работа. Это было подходящее время, чтобы этим заняться – и, думаю, в Париже уже были видны положительные результаты.

– Текущее место в рейтинге для тебя – это давление или наоборот, ты чувствуешь, что появилась свобода? Сейчас ты в роли догоняющей – а не той, кто все время убегает, как в последние годы.

– Не могу сказать, что я думаю об этом каждый день. Моя перспектива в этом плане не меняется. Даже когда я была первой – всегда говорила, что не смотрю на рейтинги. И сейчас все так же. Но когда я вернулась в феврале после Australian Open – действительно был момент, когда я почувствовала разочарование из-за того, как потеряла первую строчку. Потом я сосредоточилась на работе. Мне кажется, многие привыкли видеть меня наверху – и я сама, на мгновение, тоже. Но спорт работает немного иначе – все здравомыслящие люди понимают, что в спорте ничего не стабильно. Другие девушки тоже развиваются, идет постоянная конкуренция – я не всегда буду первой. Тем не менее, в повседневной работе – на тренировках, во время матчей – я об этом вообще не думаю. Я знаю, какие у меня есть инструменты – и что я могу показать на корте. Номер, с которым я выхожу – этого не меняет.

– Этот сезон точно нельзя назвать для тебя легким. Чем ты гордишься больше всего в первой половине года?

– Определенно началом сезона. Турниры в Австралии были действительно отличными. Я провела много работы с открытым умом в предсезонный период – чтобы внедрить некоторые изменения, которые хотел видеть Вим. И все сработало сразу в матчах. Это было очень позитивное начало. И я горжусь той работой, которую проделала перед стартом Ролан Гаррос. Хотела собраться – чтобы быть готовой бороться на «Шлеме» за самые высокие цели и правильно реагировать в моменты, когда что-то идет не по плану.

– Ты упомянула изменения, которые Вим Фиссетт хотел внедрить с начала сезона. Можешь уточнить – что именно?

– В первую очередь мы немного изменили мою позицию при быстрых мячах на форхенд – это сильно помогло, потому что мой хват требует немного больше внимания при таких ударах. Мы также работали над подачей. Думаю, заметно – что я стала чуть лучше подавать под бэкхенд. Этим я очень довольна.

– Какой матч в этом сезоне ты считаешь своим лучшим?

– О, это сложный вопрос. Понятно, что динамика матча также зависит от соперницы…

– Может, уже упомянутый матч с Рыбакиной в Париже?

– Из последних – да, это был действительно отличный матч. Если бы пришлось выбрать – я бы остановилась на нем. То, как я переломила ход игры – мы обе показывали теннис очень высокого уровня. Елена начала матч практически идеально. То, что я выиграла эту встречу – дало мне много, и, конечно, входит в топ моих лучших матчей. Отличными были и матчи с Кейти Бултер на United Cup – и с Мэдисон Киз на Australian Open. Хотя последний я не пересматривала – поэтому сложно оценить с экрана. Упомяну также матч в Майами с Свитолиной – сложно выбрать один.

– Над чем ты и твой тренер работаете в первую очередь на тренировках сейчас?

– Думаю, в первые дни на траве главное – адаптация к покрытию. Возможно – изменение того, как я двигаюсь. Требуются другие движения – нужно по-другому останавливаться перед мячом. Мы только начали тренировки на травяном корте – но Вим уже подготовил тактические установки, которые я должна реализовывать. Мы будем отрабатывать это на каждом занятии – чтобы потом применять в матчах. Будем чаще использовать слайс, срезанную подачу – которая на траве приносит много очков.

– На последних пресс-конференциях ты говорила, что соперницы уже хорошо знают твою игру – и ты ищешь новые решения. Какие это могут быть решения?

– Думаю, это комбинации слайса и укороченных ударов. Перед грунтовым сезоном я пообещала себе – делать хотя бы два укороченных за матч (смеется). Как видно, не всегда легко это реализовать – особенно когда чувствуешь, что каждый розыгрыш важен, и хочется сыграть его максимально надежно. Но я все равно хочу развивать свою игру в этом направлении – и делать ее более разнообразной.

– Ты работаешь с Вимом Фиссеттом уже восемь месяцев. Какие результаты этого сотрудничества ты видишь?

– Это уже не такая большая перемена – как в момент расставания с тренером Щержпутовским и начала работы с Викторовским. Тогда я была моложе – у меня было меньше теннисного опыта. Прогресс был гораздо более заметным – я внедряла новые вещи, которые раньше не знала и не могла реализовать. За последние годы я многому научилась – поэтому сейчас таких "эврик" стало меньше. На этом этапе карьеры – помимо разнообразия игры – мы просто шлифуем детали.

– Наверное, сложнее повысить уровень с 99 на 100%, чем с 80 на 85%?

– Точно – именно так. Мы концентрируемся на деталях. Думаю, когда я правильно переношу энергию на корт – это дает наибольший эффект. Плюс техника, которую мы стараемся довести до автоматизма на тренировке.

– Как ты справляешься с неудачами за последние месяцы? Где находишь поддержку и умиротворение? Стало ли тебе проще по сравнению с прошлыми годами?

– Честно говоря – не думаю, что что-то сильно изменилось. Каждое поражение – разное, сложно сравнивать. Все зависит от моего состояния. Если я чувствовала себя неуверенно перед турниром, но дошла, например, до полуфинала – как в Мадриде – то считаю это хорошим результатом. А если проиграла в полуфинале Australian Open, имея матчбол и показывая лучшую игру за турнир – то это ранило сильнее. Все зависит от разных факторов. Но я довольно быстро переключаюсь и стараюсь смотреть шире – остаюсь мотивированной улучшать некоторые вещи.

– Это результат твоего взросления – или больше заслуга Дарьи Абрамович?

– Раньше поражения действительно переживались тяжелее. Дарья научила меня смотреть шире – и переформулировать мысли и установки. Когда я была младше и эмоциональнее – это было гораздо сложнее реализовать в реальности. Но после каждого проигрыша я всегда полна решимости что-то улучшить. Почти сразу хочу понять – что сделала не так и как избежать этого в следующий раз. Конечно, следующий турнир будет не сразу – нужно сначала отработать все это на тренировке.

– В Париже ты на одной из пресс-конференций сказала: "Мне бы хотелось пожить, например, несколько месяцев в Варшаве. Посмотреть, как живется в нормальном ритме – с понедельника по воскресенье..."

– Я бы не сказала, что действительно этого хочу. Это не то, о чем я думаю каждый день. Просто задали вопрос – какова моя мечта вне тенниса. Говорю об этом – потому что сейчас появятся разговоры, будто я хочу взять паузу, а это неправда.

– Все же уточню по поводу этой паузы, которую ты брать не хочешь. Некоторым это помогает – Линда Носкова, например, в прошлом году взяла три месяца отдыха, уехала в отпуск. Ты рассматриваешь когда-нибудь такой вариант?

– Я не чувствую такой необходимости. Даже когда в прошлом я ее ощущала – но все равно продолжала работать – это приводило к удовлетворяющим результатам. Я не думаю, что это было бы правильным решением. Я знаю, насколько тяжело возвращаться – даже после месячной паузы, как это было (осенью 2024 года, когда было отстранение). Мне комфортнее быть в ритме – и двигаться по своему пути.

Теннис – очень требовательный вид спорта. Не знаю, каким будет мой календарь в будущем. Возможно, я пропущу один-два турнира – чтобы освежиться и вернуться с новыми силами. Как сейчас, после поражения в Риме. Но точно не чувствую потребности делать перерыв – чтобы пожить как-то иначе. Еще придет время. А пока я счастлива, что могу жить так, как сейчас – потому что это потрясающе.

– Хуберт Хуркач работает с консультантом Иваном Лендлом, у Агнешки Радваньской была Мартина Навратилова, у Коко Гауфф – Брэд Гилберт и Пере Риба. Ты рассматривала возможность добавить в команду кого-то в подобной роли?

– Все тренеры, с которыми я когда-либо работала – всегда были открыты к этому. Я и сама об этом думала. Но, если честно – времени на тренировки и так мало. Даже подготовительный период длится всего четыре недели – если выступаешь на WTA Finals. Мне кажется, просто нет подходящего момента. Иногда я не успеваю реализовать даже то, что хочет внедрить Вим. Хочу что-то применить в матче – а чувствую, что еще не успела это отработать. Когда у нас всего четыре дня перед турниром – это непросто.