Андрей ВОРОБЕЙ – о Динамо и шансах Шахтера выиграть Лигу конференций

Экс-форвард «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил тот факт, что донецкая команда после победы над «Хамрун Спартанс» идет второй в Лиге конференций, а также прокомментировал поражение «Динамо» от «Фиорентины».

– Андрей, какая ваша оценка тому, что «Шахтер» после пяти туров идет вторым в Лиге конференций? Может это радовать?

– Если смотреть на турнирное положение и на очки, которые «Шахтер» берет, то можно оценивать, как положительное выступление в этом сезоне. И это радует, вселяет надежду. Молодцы, что берут очки и тем самым поднимают рейтинг себе, стране и так далее.

– На перерыв «Шахтер» может уйти первым и в УПЛ, и в Лиге конференций. Важно, на каком месте уйти на отдых – на первом или на втором?

– Не важно - первые или вторые. Важно, чтобы были в первой восьмерке Лиги конференций. Чтобы это облегчило немножко выступление. Все-таки есть разница – начинать с 1/8 или с 1/16 финала. Что касается первого места, то, вряд ли «Страсбур» упустит. Но надо брать свое и находиться на том месте, на котором будут. Нужно смотреть на свои игры, в первую очередь, а не на чужие. Не скажу, что «Риека» слабая команда. У хорватов неплохая команда, но, скажем так, по силам с ней сыграть «Шахтеру». «Шахтер» фаворитом в этой паре будет.

– То есть донецкий клуб фаворитом будет в этой встрече?

– Да-да! Фаворит, однозначно.

– С «Риекой» будет заключительный матч первой половины сезона. Вы как настраивались на такие поединки и как «Шахтер», по вашему мнению, в этом сезоне настроится на матч с хорватами?

– Когда как. Когда было чемоданное настроение, когда не чемоданное. Это уже история. Я думаю, что в этот раз «Шахтер» не будет сильно расслабляться. И здесь нельзя расслабляться. Это будет заключительная игра в году. Не нужно будет делать ротацию состава. Думаю, что с «Риекой» будут играть основные футболисты.

– И радует, что «Шахтер» все-таки обеспечил себе плей-офф!

– Да, минимум плей-офф. А заключительный матч нужно удачно сыграть!



– Главными конкурентами «Шахтера» в борьбе за трофей будут, наверное, представители топ-5 лиг, а именно «Страсбур», «Райо Вальекано» «Майнц», «Кристал Пэлас», «Фиорентина». Как можно оценить шансы дончан на победу в Лиге конференций или на выход в полуфинал или финал?

– Ты знаешь, все реально. «Шахтеру» реально по силам эти все команды, которые ты перечислил. Я считаю, что «Шахтер», наверное, в топ-6 команд в Лиге конференций, которые примерно одинаковые по потенциалу.

– То есть по уровню в топ-6 Лиги конференций «Шахтер» находится?

– Да. Я думаю, что где-то в топ-6. Если брать имя «Шахтер» и взять потенциал, как мы можем играть в будущем, то у нас шансы есть.

– «Шахтер» в межсезонье может сделать усиление команды?

– Усиление нужно в любом случае. В любом случае нужен нападающий. Нужны именно хорошие футболисты, которые реально уже сейчас бы играли.

– Как оцените то, что «Динамо» проиграло «Фиорентине»?

– После 1:1 они даже могли где-то забить и выиграть.

– «Динамо» имело шансы выиграть?

– Были шансы. Был период, когда «фиалки» немножко расслабились, а «Динамо» чуть-чуть взяло бразды правления в свои руки. Но не хватило мастерства. А там уже мастерство итальянцев взяло верх. И в целом было видно, что класс итальянцев выше гораздо, чем у наших.

– В целом, если брать историю противостояний «Фиорентины» и «Динамо», то в семи поединках итальянцы ни разу не проиграли. Серьезным соперником являются «фиалки»!

– Год, два года назад совсем другая «Фиорентина» была. Сейчас тоже у них где-то кризис. Но на международной арене, в принципе, у них более-менее все складывается.