5-я ракетка США пропустит Уимблдон из-за стрессового перелома правой голени

Американский теннисист Себастьян Корда (ATP 26) официально подтвердил свой отказ от участия в травяном турнире Большого шлема в этом сезоне.

Американец сам объяснил через свои социальные сети причину, из-за которой он пропустит Уимблдон 2025.

«К сожалению, в этом сезоне Уимблдона для меня не будет. У меня диагностировали стрессовый перелом правой голени», – написал Себастьян.

Было заметно на Ролан Гаррос, что эта область доставляла ему определенные проблемы. Себастьян Корда не сыграл ни одного турнира с тех пор, как вылетел в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

A stress fracture in his right shin is the reason for Sebastian Korda's withdrawal from Wimbledon yesterday.



Korda is also defending champion at ATP 500 Washington later next month. pic.twitter.com/jaPIAvHXQa