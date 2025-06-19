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  4. 5-я ракетка США пропустит Уимблдон из-за стрессового перелома правой голени
Уимблдон
19 июня 2025, 08:30 | Обновлено 19 июня 2025, 08:33
350
0

5-я ракетка США пропустит Уимблдон из-за стрессового перелома правой голени

Себастьян Корда официально подтвердил свой отказ

19 июня 2025, 08:30 | Обновлено 19 июня 2025, 08:33
350
0
5-я ракетка США пропустит Уимблдон из-за стрессового перелома правой голени
Getty. Себастьян Корда

Американский теннисист Себастьян Корда (ATP 26) официально подтвердил свой отказ от участия в травяном турнире Большого шлема в этом сезоне.

Американец сам объяснил через свои социальные сети причину, из-за которой он пропустит Уимблдон 2025.

«К сожалению, в этом сезоне Уимблдона для меня не будет. У меня диагностировали стрессовый перелом правой голени», – написал Себастьян.

Было заметно на Ролан Гаррос, что эта область доставляла ему определенные проблемы. Себастьян Корда не сыграл ни одного турнира с тех пор, как вылетел в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

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Уимблдон-2025 Себастьян Корда
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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