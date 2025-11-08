Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
С кем сыграет Джокович? Определена финальная пара турнира ATP 250 в Афинах

Новак поборется за трофей соревнований в Греции против Лоренцо Музетти

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

7 ноября на турнире АТР 250 в Афинах (Греция) состоялись полуфинальные матчи и была определена финальная пара.

Сербский теннисист и 24-кратный обладатель трофеев Grand Slam Новак Джокович (АТР 5) без проблем одолел 117-ю ракетку мира Янника Ханфманна из Германии.

Новак пробился в 144-й финал в карьере и в 95-й на хардовых покрытиях. Джокович постарается завоевать 101-й трофей, в частности второй в сезоне – в мае он стал чемпионом на кортах Женевы, покорив планку в 100 титулов.

В финале Новак поборется с представителем Италии Лоренцо Музетти (АТР 9). Музетти в своем полуфинальном поединке одолел Себастьяна Корду (США, ATP 52), отыграв на подаче в 10-м гейме третьей партии матчбол.

Лоренцо проведет восьмой финал на уровне Тура в карьере и первый с 2022 года. Предыдущие пять финалов итальянец проиграл.

Финал в Афинах состоится 8 ноября и начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву. В личных встречах преимущество на стороне Джоковича – 8:1.

Если Музетти выиграет трофей, то квалифицируется на Итоговый турнир АТР, который стартует уже 9 числа. Если же Лоренцо уступит, то в Турине сыграет Феликс Оже-Альяссим. Правда, свое участие на АТР Finals не подтвердил пока что и сам Джокович – в случае отказа серба на Итоговом выступят и Музетти, и Оже.

АТР 250 Афины. Хард в помещении. 1/2 финала

  • Новак Джокович [1] – Янник Ханфманн [Q] – 6:3, 6:4
  • Себастьян Корда – Лоренцо Музетти [2] – 0:6, 7:5, 5:7

Новак Джокович Лоренцо Музетти Янник Ханфманн Себастьян Корда
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
