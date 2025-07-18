Корда не сможет защитить титул на хардовом турнире ATP 500 в Вашингтоне

Американский теннисист Себастьян Корда объявил, что не будет защищать титул на турнире в Вашингтоне, поскольку снялся с соревнований из-за травмы.

Ежегодный хардовый турнир ATP 500 в столице США пройдет с 21 по 27 июля на кортах теннисного центра имени Уильяма Фицджеральда. Среди участников турнира заявлены Тейлор Фритц, Бен Шелтон, Хольгер Руне, Алекс де Минаур и другие.

Последний раз Корда играл на Ролан Гаррос 2025. После этого он планировал выступить на травяных турнирах, однако был вынужден сняться с соревнований в немецком Штутгарте, с турнира в Куинс-клубе, а затем и с Уимблдона.

Бывшая 15-я ракетка мира рассчитывал начать хардовый отрезок сезона с участия в Вашингтоне, где должен был защищать титул и 500 рейтинговых очков. Однако его восстановление после травмы затянулось, и его место в сетке занял Кристофер О’Коннелл.

Американец пробился в финал турнира 2024 года, обыграв со счетом 6:4, 6:4 соотечественника и пятого сеяного Фрэнсиса Тиафо. В решающем матче Корда переиграл десятого сеяного Флавио Коболли – 4:6, 6:2, 6:0. Эта победа стала его вторым титулом ATP и первым трофеем уровня ATP 500.

Таким образом, Себастьян Корда стал первым американцем, выигравшим хардовый турнир ATP 500 в Вашингтоне после Энди Роддика, который в 2007 году победил в финале Джона Иснера. Кроме того, эта победа вошла в историю ATP как первый случай, когда отец и сын выигрывали один и тот же турнир. Отец Себастьяна, Петр Корда, стал чемпионом Вашингтонского турнира в 1992 году, победив в финале Хенрика Хольма.