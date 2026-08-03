Определен чемпион хардового турнира ATP 500 в Вашингтоне
Тейлор Фритц одолел Рафаэля Ходара в двух сетах на пути к трофею
3 августа на турнире ATP 500 в Вашингтоне состоялся финальный матч.
Американец Тейлор Фритц (ATP 10) стал чемпионом хардового пятисотника в США.
В финальном поединке Фритц одолел испанца Рафаэля Ходара (ATP 15) в двух сетах за 1 час и 50 минут – 7:6 (7:2), 6:4.
Это была вторая очная встреча теннисистов. Американец во воторой раз одолел испанца.
На пути к трофею, помимо Ходара, Фритц также одолел Зизу Бергса, Камила Майхжака, Алекса Микельсена и Брэндона Накашиму.
Тейлор завоевал первый трофей в этом сезоне, который стал 11-м в карьере.
В лайв-рейтинге Фритц поднялся на восьмое место.
ATP 500 Вашингтон. Хард, финал
Тейлор Фритц [3] – Рафаэль Ходар – 7:6 (7:2), 6:4
Инфографика
Статистика матча
American champion in the American capital ✨— Tennis TV (@TennisTV) August 3, 2026
The moment Fritz found the way to the DC title!@Taylor_Fritz97 #MubadalaDCOpen pic.twitter.com/qyffpeMigt
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