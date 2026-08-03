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ATP
03 августа 2026, 22:57 | Обновлено 03 августа 2026, 23:04
119
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Определен чемпион хардового турнира ATP 500 в Вашингтоне

Тейлор Фритц одолел Рафаэля Ходара в двух сетах на пути к трофею

03 августа 2026, 22:57 | Обновлено 03 августа 2026, 23:04
119
0
Определен чемпион хардового турнира ATP 500 в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц
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3 августа на турнире ATP 500 в Вашингтоне состоялся финальный матч.

Американец Тейлор Фритц (ATP 10) стал чемпионом хардового пятисотника в США.

В финальном поединке Фритц одолел испанца Рафаэля Ходара (ATP 15) в двух сетах за 1 час и 50 минут – 7:6 (7:2), 6:4.

Это была вторая очная встреча теннисистов. Американец во воторой раз одолел испанца.

На пути к трофею, помимо Ходара, Фритц также одолел Зизу Бергса, Камила Майхжака, Алекса Микельсена и Брэндона Накашиму.

Тейлор завоевал первый трофей в этом сезоне, который стал 11-м в карьере.

В лайв-рейтинге Фритц поднялся на восьмое место.

ATP 500 Вашингтон. Хард, финал

Тейлор Фритц [3] – Рафаэль Ходар – 7:6 (7:2), 6:4

Инфографика

Статистика матча

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Тейлор Фритц Рафаэль Ходар ATP Вашингтон Камил Майхжак
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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