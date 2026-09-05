US Open05 сентября 2026, 22:42 | Обновлено 05 сентября 2026, 22:43
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Один из фаворитов на трофей US Open проиграл матч 3-го круга с 2:0 по сетам
Тейлор Фритц неожиданно уступил Франсиско Черундоло и не сумел выйти в 1/8 финала
05 сентября 2026, 22:42 | Обновлено 05 сентября 2026, 22:43
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Американский теннсиист и десятый номер мирового рейтинга АТР Тейлор Фритц завершил выступления на Открытом чемпионате США 2026.
В третьем раунде американец в пяти сетах потерпел поражение от представителя Аргентины Франсиско Черундоло (АТР 25) за 3 часа и 42 минуты.
US Open 2026. 1/16 финала
Тейлор Фритц (США) [9] – Франсиско Черундоло (Аргентина) [24] – 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6
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