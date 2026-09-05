Один из фаворитов на трофей US Open проиграл матч 3-го круга с 2:0 по сетам

Американский теннсиист и десятый номер мирового рейтинга АТР Тейлор Фритц завершил выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В третьем раунде американец в пяти сетах потерпел поражение от представителя Аргентины Франсиско Черундоло (АТР 25) за 3 часа и 42 минуты.

US Open 2026. 1/16 финала

Тейлор Фритц (США) [9] – Франсиско Черундоло (Аргентина) [24] – 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6