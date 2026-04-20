  4. Жребий Мастерса в Мадриде. С кем сыграет Синнер в первом круге?
20 апреля 2026, 14:16
Жребий Мастерса в Мадриде. С кем сыграет Синнер в первом круге?

Турнир в столице Испании пройдет с 21 апреля по 3 мая

Янник Синнер

Стали известны результаты жеребьевки на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде (Испания), который пройдет с 21 апреля по 3 мая.

Первый сеяный Янник Синнер начнет выступления с 1/32 финала. Его соперником будет один из квалифайеров.

Вторым сеяным номером идет Александр Зверев. Представитель Германии сыграет стартовый поединок либо с Нуну Боржешем, либо с Мариано Навоне.

Третий сеяный на турнире – Феликс Оже-Альяссим начнет выступления со второго круга и сыграет либо с Себастьяном Баэсом, либо с квалифайером.

Американец Бен Шелтон – сеяный под четвертым номером, сыграет поединок второго круга либо с Маттео Берреттини, либо с Рафаэлем Коллиньоном.

Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас и легендарный сербский теннисист Новак Джокович не будут участвовать на Мастерсе в Мадриде. Также не будут выступать и другие известные теннисисты: Тейлор Фритц, Джек Дрейпер, Себастьян Корда и Фрэнсис Тиафо.

Вайлд-кард от организаторов турнира получили: французский теннисист Гаэль Монфис, испанцы Рафаэль Ходар, Мартин Ландалус, Пабло Карреньо Буста и итальянец Федерико Чина.

Возможны четвертьфиналы по посеву:

  • Янник Синнер [1] – Алекс де Минаур [5]
  • Бен Шелтон [4] – Лоренцо Музетти [6]
  • Александр Бублик [8] – Феликс Оже-Альяссим [3]
  • Даниил Медведев [7] – Александр Зверев [2]

