Жребий Мастерса в Мадриде. С кем сыграет Синнер в первом круге?
Турнир в столице Испании пройдет с 21 апреля по 3 мая
Стали известны результаты жеребьевки на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде (Испания), который пройдет с 21 апреля по 3 мая.
Первый сеяный Янник Синнер начнет выступления с 1/32 финала. Его соперником будет один из квалифайеров.
Вторым сеяным номером идет Александр Зверев. Представитель Германии сыграет стартовый поединок либо с Нуну Боржешем, либо с Мариано Навоне.
Третий сеяный на турнире – Феликс Оже-Альяссим начнет выступления со второго круга и сыграет либо с Себастьяном Баэсом, либо с квалифайером.
Американец Бен Шелтон – сеяный под четвертым номером, сыграет поединок второго круга либо с Маттео Берреттини, либо с Рафаэлем Коллиньоном.
Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас и легендарный сербский теннисист Новак Джокович не будут участвовать на Мастерсе в Мадриде. Также не будут выступать и другие известные теннисисты: Тейлор Фритц, Джек Дрейпер, Себастьян Корда и Фрэнсис Тиафо.
Вайлд-кард от организаторов турнира получили: французский теннисист Гаэль Монфис, испанцы Рафаэль Ходар, Мартин Ландалус, Пабло Карреньо Буста и итальянец Федерико Чина.
Возможны четвертьфиналы по посеву:
- Янник Синнер [1] – Алекс де Минаур [5]
- Бен Шелтон [4] – Лоренцо Музетти [6]
- Александр Бублик [8] – Феликс Оже-Альяссим [3]
- Даниил Медведев [7] – Александр Зверев [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
