  Монфис и Винус. Кто еще получил wild card на турнир в Мадриде?
08 апреля 2026, 17:45 | Обновлено 08 апреля 2026, 17:48
Монфис и Винус. Кто еще получил wild card на турнир в Мадриде?

Соревнования пройдут в столице Испании с 21 апреля по 3 мая

08 апреля 2026, 17:45 | Обновлено 08 апреля 2026, 17:48
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Организаторы в Мадриде опубликовали имена игроков, получивших wild card в основную сетку и квалификацию турнира.

Мужская сетка (Основа)

  • Гаэль Монфис (Франция)
  • Рафаэль Ходар (Испания)
  • Мартин Ландалус (Испания)
  • Пабло Карреньо Буста (Испания)
  • Федерико Чина (Италия)

Мужская сетка (Квалификация)

  • Дарвин Бланч (США)
  • Моиз Куаме (Франция)
  • Манас Дамне (Индия)
  • Диего Дедура-Паломеро (Германия)
  • Рэй Сакамото (Япония)

Женская сетка (Основа)

  • Винус Уильямс (США)
  • Паула Бадоса (Испания)
  • Эшлин Крюшер (США)
  • Айла Томлянович (Хорватия и Австралия)
  • Эмилиана Аранго (Колумбия)
  • Виктория Хименес Касинцева (Андорра)
  • Робин Монтгомери (США)
  • Карлота Мартинес Кирес (Испания)

Женская сетка (Квалификация)

  • Ксения Ефремова (Франция)
  • Тайра Катерина Грант (Италия)
  • Рут Роура Льяверьас (Испания)
  • Джульета Пареха (США)
  • Наухани Витория Леме да Силва (Бразилия)
  • Лаура Самсон (Чехия)

Соревнования пройдут в столице Испании с 21 апреля по 3 мая.

Алина Грушко
