ATP08 апреля 2026, 17:45 | Обновлено 08 апреля 2026, 17:48
166
0
Монфис и Винус. Кто еще получил wild card на турнир в Мадриде?
Соревнования пройдут в столице Испании с 21 апреля по 3 мая
08 апреля 2026, 17:45 | Обновлено 08 апреля 2026, 17:48
166
0
Организаторы в Мадриде опубликовали имена игроков, получивших wild card в основную сетку и квалификацию турнира.
Мужская сетка (Основа)
- Гаэль Монфис (Франция)
- Рафаэль Ходар (Испания)
- Мартин Ландалус (Испания)
- Пабло Карреньо Буста (Испания)
- Федерико Чина (Италия)
Мужская сетка (Квалификация)
- Дарвин Бланч (США)
- Моиз Куаме (Франция)
- Манас Дамне (Индия)
- Диего Дедура-Паломеро (Германия)
- Рэй Сакамото (Япония)
Женская сетка (Основа)
- Винус Уильямс (США)
- Паула Бадоса (Испания)
- Эшлин Крюшер (США)
- Айла Томлянович (Хорватия и Австралия)
- Эмилиана Аранго (Колумбия)
- Виктория Хименес Касинцева (Андорра)
- Робин Монтгомери (США)
- Карлота Мартинес Кирес (Испания)
Женская сетка (Квалификация)
- Ксения Ефремова (Франция)
- Тайра Катерина Грант (Италия)
- Рут Роура Льяверьас (Испания)
- Джульета Пареха (США)
- Наухани Витория Леме да Силва (Бразилия)
- Лаура Самсон (Чехия)
Соревнования пройдут в столице Испании с 21 апреля по 3 мая.
