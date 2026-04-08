Монфис и Винус. Кто еще получил wild card на турнир в Мадриде?

Организаторы в Мадриде опубликовали имена игроков, получивших wild card в основную сетку и квалификацию турнира.

Мужская сетка (Основа)

Гаэль Монфис (Франция)

Рафаэль Ходар (Испания)

Мартин Ландалус (Испания)

Пабло Карреньо Буста (Испания)

Федерико Чина (Италия)

Мужская сетка (Квалификация)

Дарвин Бланч (США)

Моиз Куаме (Франция)

Манас Дамне (Индия)

Диего Дедура-Паломеро (Германия)

Рэй Сакамото (Япония)

Женская сетка (Основа)

Винус Уильямс (США)

Паула Бадоса (Испания)

Эшлин Крюшер (США)

Айла Томлянович (Хорватия и Австралия)

Эмилиана Аранго (Колумбия)

Виктория Хименес Касинцева (Андорра)

Робин Монтгомери (США)

Карлота Мартинес Кирес (Испания)

Женская сетка (Квалификация)

Ксения Ефремова (Франция)

Тайра Катерина Грант (Италия)

Рут Роура Льяверьас (Испания)

Джульета Пареха (США)

Наухани Витория Леме да Силва (Бразилия)

Лаура Самсон (Чехия)

Соревнования пройдут в столице Испании с 21 апреля по 3 мая.