Определены чемпионки US Open 2026 в женском парном разряде

Катерина Синякова (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) стали чемпионками парного разряда Открытого чемпионата США 2026.

В финале чешка и американка с камбеком переиграли тандем Робин Монтгомери (США) / Эшлин Крюгер (США) в трех сетах – 5:7, 6:0, 6:2.

Это было первое очное противостояние тандемов.

Во второй партии Синякова и Таунсенд повесили баранку соперницам.

Катерина и Тейлор завоевали восьмой совместный трофей и пятый в этом сезоне. В 2026 году чешка и американка стали чемпионками WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Майами, оформив Солнечный дубль, а также WTA 1000 в Мадриде. Вместе теннисистки выиграли уже четвертый турнир Grand Slam – в 2024 году они стали победительницами Уимблдона, в 2025 – Australian Open, а в 2026 – Ролан Гаррос и US Open.

На пути к трофею US Open-2026 Синякова и Таунсенд, помимо Монтгомери и Крюгер, также одолели дуэты Брантмайер / Броудус, Ван Сию / Сюй Ифань, Гантер / Кравчик , Букса / Мелихар и Мертенс / Шнайдер.

US Open 2026. Пары, финал

Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) [1] – Робин Монтгомери (США) / Эшлин Крюгер (США) – 5:7, 6:0, 6:2

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