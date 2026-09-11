Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определены чемпионки US Open 2026 в женском парном разряде
US Open
11 сентября 2026, 20:59 | Обновлено 11 сентября 2026, 21:06
1046
0

Определены чемпионки US Open 2026 в женском парном разряде

Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд с камбеком одолели дуэт Монтгомери / Крюгер

11 сентября 2026, 20:59 | Обновлено 11 сентября 2026, 21:06
1046
0
Определены чемпионки US Open 2026 в женском парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Катерина Синякова (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) стали чемпионками парного разряда Открытого чемпионата США 2026.

В финале чешка и американка с камбеком переиграли тандем Робин Монтгомери (США) / Эшлин Крюгер (США) в трех сетах – 5:7, 6:0, 6:2.

Это было первое очное противостояние тандемов.

Во второй партии Синякова и Таунсенд повесили баранку соперницам.

Катерина и Тейлор завоевали восьмой совместный трофей и пятый в этом сезоне. В 2026 году чешка и американка стали чемпионками WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Майами, оформив Солнечный дубль, а также WTA 1000 в Мадриде. Вместе теннисистки выиграли уже четвертый турнир Grand Slam – в 2024 году они стали победительницами Уимблдона, в 2025 – Australian Open, а в 2026 – Ролан Гаррос и US Open.

На пути к трофею US Open-2026 Синякова и Таунсенд, помимо Монтгомери и Крюгер, также одолели дуэты Брантмайер / Броудус, Ван Сию / Сюй Ифань, Гантер / Кравчик , Букса / Мелихар и Мертенс / Шнайдер.

US Open 2026. Пары, финал

Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) [1] – Робин Монтгомери (США) / Эшлин Крюгер (США) – 5:7, 6:0, 6:2

Фотогалерея матча

По теме:
Бен Шелтон – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр Зверев – Карен Хачанов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рыбакина – в шаге от трофея. Стали извесны финалистки US Open 2026
Катерина Синякова Тейлор Таунсенд Робин Монтгомери Эшлин Крюгер US Open 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разминка перед Кубком. Карпаты одолели Колос в Ковалевке
Футбол | 11 сентября 2026, 15:00 29
Разминка перед Кубком. Карпаты одолели Колос в Ковалевке
Разминка перед Кубком. Карпаты одолели Колос в Ковалевке

Матч чемпионата у команды Костышина не вышел в плане завершения атаки

Турнирная таблица ЛЧ после 1-го тура. Какое место занимает Шахтер?
Футбол | 11 сентября 2026, 06:23 10
Турнирная таблица ЛЧ после 1-го тура. Какое место занимает Шахтер?
Турнирная таблица ЛЧ после 1-го тура. Какое место занимает Шахтер?

Горняки стартовали в Лиге чемпионов с ничьей в выездном матче против ПСВ

Сборная Украины победила Португалию и сенсационно стала чемпионом мира!
Футбол | 11.09.2026, 10:37
Сборная Украины победила Португалию и сенсационно стала чемпионом мира!
Сборная Украины победила Португалию и сенсационно стала чемпионом мира!
Звездный легионер сборной Украины отказался приезжать в команду – источник
Футбол | 11.09.2026, 08:58
Звездный легионер сборной Украины отказался приезжать в команду – источник
Звездный легионер сборной Украины отказался приезжать в команду – источник
Сачко выбил чилийца и вышел в полуфинал ATP челенджера в Австрии
Теннис | 11.09.2026, 17:15
Сачко выбил чилийца и вышел в полуфинал ATP челенджера в Австрии
Сачко выбил чилийца и вышел в полуфинал ATP челенджера в Австрии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Британии уничтожили Джошуа и вспомнили об Усике
В Британии уничтожили Джошуа и вспомнили об Усике
11.09.2026, 02:44 1
Бокс
Иностранный тренер ответил Динамо на щедрое предложение. Решение принято
Иностранный тренер ответил Динамо на щедрое предложение. Решение принято
11.09.2026, 09:05 10
Футбол
Девушка Мудрика показала на весь мир свое отношение к Украине
Девушка Мудрика показала на весь мир свое отношение к Украине
11.09.2026, 08:02 13
Футбол
В команде Усика нашли виновного в поражении Итаумы от Хрговича
В команде Усика нашли виновного в поражении Итаумы от Хрговича
11.09.2026, 09:28 2
Бокс
Мудрик услышал вердикт. Футболиста решили вернуть
Мудрик услышал вердикт. Футболиста решили вернуть
10.09.2026, 05:44 1
Футбол
Итальянский тренер ответил на предложение возглавить Динамо
Итальянский тренер ответил на предложение возглавить Динамо
10.09.2026, 07:40 17
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Я не буду с ним драться, забирай к черту свои деньги»
Дерек ЧИСОРА: «Я не буду с ним драться, забирай к черту свои деньги»
10.09.2026, 10:48 1
Бокс
В УЕФА выступили с заявлением после матча Шахтера против ПСВ
В УЕФА выступили с заявлением после матча Шахтера против ПСВ
11.09.2026, 08:12 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем