ВИДЕО. Вот чем занимается Тони Кроос по окончании карьеры. Милота

Кроос тренирует сына после завершения карьеры.

Завершив карьеру на Евро-2024, Тони Кроос сосредоточился на семье и помогает 10-летнему сыну Леону развивать футбольные навыки.

Мальчик активно тренируется под его руководством.

Экс-полузащитник «Реала» также ведёт подкаст «Einfach mal Luppen» с братом Феликсом, где обсуждает футбол и личные темы.

When Toni Kroos taught his son how to control the ball 😍pic.twitter.com/lXyiwUwV3k