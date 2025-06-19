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19 июня 2025, 02:29 | Обновлено 19 июня 2025, 02:45
148
0

ВИДЕО. Вот чем занимается Тони Кроос по окончании карьеры. Милота

Тони Кроос получает от жизни всё, что хотел

19 июня 2025, 02:29 | Обновлено 19 июня 2025, 02:45
148
0
ВИДЕО. Вот чем занимается Тони Кроос по окончании карьеры. Милота
Instagram. Тони Кроос и Марсело

Кроос тренирует сына после завершения карьеры.

Завершив карьеру на Евро-2024, Тони Кроос сосредоточился на семье и помогает 10-летнему сыну Леону развивать футбольные навыки.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Мальчик активно тренируется под его руководством.

Экс-полузащитник «Реала» также ведёт подкаст «Einfach mal Luppen» с братом Феликсом, где обсуждает футбол и личные темы.

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Максим Лапченко Источник: Xbox.com
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