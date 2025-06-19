Другие новости19 июня 2025, 02:29 | Обновлено 19 июня 2025, 02:45
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ВИДЕО. Вот чем занимается Тони Кроос по окончании карьеры. Милота
Тони Кроос получает от жизни всё, что хотел
19 июня 2025, 02:29 | Обновлено 19 июня 2025, 02:45
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Кроос тренирует сына после завершения карьеры.
Завершив карьеру на Евро-2024, Тони Кроос сосредоточился на семье и помогает 10-летнему сыну Леону развивать футбольные навыки.
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Мальчик активно тренируется под его руководством.
Экс-полузащитник «Реала» также ведёт подкаст «Einfach mal Luppen» с братом Феликсом, где обсуждает футбол и личные темы.
When Toni Kroos taught his son how to control the ball 😍pic.twitter.com/lXyiwUwV3k— Football Talk (@FootballTalkHQ) June 16, 2025
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