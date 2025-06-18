Реал Мадрид – Аль-Хиляль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча клубного чемпионата мира 2025
18 июня проходит матч первого тура группы Н клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).
Поединок проходит на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Матч начался в 22:00 по Киеву.
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Этот матч стал дебютным для нового тренера «Реала» Хаби Алонсо.
Ворота «Реала» в этом матче защищает Тибо Куртуа, Андрей Лунин – в запасе.
За мадридцев также дебютировали новички – Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд.
В одном квартете с Реалом и Аль-Хилялем также выступают РБ Зальцбург (Австрия) и Пачука (Мексика).
Клубный чемпионат мира 2025. Группа Н, 18 июня.
Реал Мадрид – Аль-Хиляль – 1:1 (обновляется)
Голы: Гарсия, 33 – Невеш, 41 (п).
ГОЛ! Гарсия, 33 мин, 1:0
33' ⚽ GOAL! @realmadrid stuns in a collective play and Gonzalo García is there to get Los Blancos in the lead! 🔥— DAZN Football (@DAZNFootball) June 18, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAHIL pic.twitter.com/IhadLtTEfy
ГОЛ! Невеш, 41 мин (п), 1:1
40' ⚽ GOAL! Ruben Neves buries it from the penalty spot and @Alhilal_EN are level!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 18, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAHIL pic.twitter.com/0Q9VxvvFNS
Трансляция матча
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