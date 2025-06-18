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Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 22:53 |
1070
0

Реал Мадрид – Аль-Хиляль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча клубного чемпионата мира 2025

18 июня 2025, 22:53 |
1070
0
Реал Мадрид – Аль-Хиляль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня проходит матч первого тура группы Н клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).

Поединок проходит на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Матч начался в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот матч стал дебютным для нового тренера «Реала» Хаби Алонсо.

Ворота «Реала» в этом матче защищает Тибо Куртуа, Андрей Лунин – в запасе.

За мадридцев также дебютировали новички – Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд.

В одном квартете с Реалом и Аль-Хилялем также выступают РБ Зальцбург (Австрия) и Пачука (Мексика).

Клубный чемпионат мира 2025. Группа Н, 18 июня.

Реал Мадрид – Аль-Хиляль – 1:1 (обновляется)
Голы: Гарсия, 33 – Невеш, 41 (п).

ГОЛ! Гарсия, 33 мин, 1:0

ГОЛ! Невеш, 41 мин (п), 1:1

Трансляция матча

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Реал Мадрид Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу Андрей Лунин видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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