Бенфика получила звонок по поводу Трубина. Он принял решение о будущем
Вратарь готов к смене клубной прописки
Именитые иностранные клубы продолжают внимательно следить за вратарем «Бенфики» и сборной Украины Анатолием Трубиным.
По информации СМИ, недавно в «Бенфику» поступали звонки из-за рубежа по поводу украинца, однако пока ни одно предложение не превратилось в конкретные переговоры.
Сам Трубин готов к смене клуба, если появится клуб с подходящими условиями.
Ранее сообщалось, что команды из Туманного Альбиона внимательно следили за вратарем во время недавних матчей и готовы сделать следующий шаг. Голкипер также заинтересовал команды Бундеслиги.
🚨⚽️ | Understand clubs continue to track and monitor Benfica’s Trubin as the window continues.— Sam C (@SamC_reports) January 14, 2026
Calls have been made from clubs overseas, but nothing is advanced right now.
Trubin - open to leaving Benfica if the right club comes in. https://t.co/pkP62P4kho
