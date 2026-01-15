Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика получила звонок по поводу Трубина. Он принял решение о будущем
Другие новости
15 января 2026, 23:30 |
1271
0

Бенфика получила звонок по поводу Трубина. Он принял решение о будущем

Вратарь готов к смене клубной прописки

15 января 2026, 23:30 |
1271
0
Бенфика получила звонок по поводу Трубина. Он принял решение о будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Именитые иностранные клубы продолжают внимательно следить за вратарем «Бенфики» и сборной Украины Анатолием Трубиным.

По информации СМИ, недавно в «Бенфику» поступали звонки из-за рубежа по поводу украинца, однако пока ни одно предложение не превратилось в конкретные переговоры.

Сам Трубин готов к смене клуба, если появится клуб с подходящими условиями.

Ранее сообщалось, что команды из Туманного Альбиона внимательно следили за вратарем во время недавних матчей и готовы сделать следующий шаг. Голкипер также заинтересовал команды Бундеслиги.

По теме:
Бенфика готова продать Трубина. Клуб установил цену на украинца
Моуриньо сказал все, что думает о поражении Бенфики и игре Судакова
Трубин и Судаков узнали свои оценки после вылета из Кубка Португалии
Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу Бенфика
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо назвало соперников по контрольным матчам на сборе
Футбол | 15 января 2026, 16:40 6
Динамо назвало соперников по контрольным матчам на сборе
Динамо назвало соперников по контрольным матчам на сборе

Пока команда Костюка запланировала шесть матчей

Легендарный хоккеист призвал забрать у США право проведения ЧМ-2026
Футбол | 15 января 2026, 22:36 0
Легендарный хоккеист призвал забрать у США право проведения ЧМ-2026
Легендарный хоккеист призвал забрать у США право проведения ЧМ-2026

Доминик Гашек считает, что Соединенные Штаты нарушили международное право

Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Футбол | 15.01.2026, 07:52
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Футбол | 15.01.2026, 08:08
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Футбол | 15.01.2026, 03:32
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 10
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
14.01.2026, 07:57 1
Бокс
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
14.01.2026, 12:09 8
Футбол
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
14.01.2026, 00:12
Бокс
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
14.01.2026, 12:42 3
Другие виды
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
14.01.2026, 10:55 1
Биатлон
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 4
Футбол
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем