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Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 01:03 | Обновлено 17 июня 2025, 01:15
79
0

Жиру и Льорис вошли в историю клубных чемпионатов мира

Лос-Анджелес проиграл лондонскому Челси в матче первого тура

17 июня 2025, 01:03 | Обновлено 17 июня 2025, 01:15
79
0
Жиру и Льорис вошли в историю клубных чемпионатов мира
Transfermrkt. Оливье Жиру

В матче первого тура Клубного чемпионата мира лондонский «Челси» победил американский «Лос-Анджелес» со счетом 2:0.

Этот матч стал первой официальной встречей между командами из Англии и США.

Педру Нету стал пятым португальцем, который отличился голом на Клубных чемпионатах мира. Первыми четырьмя были Деку, Бернарду Силва, Криштиану Роналду и Витинья.

Уго Льорис в своей карьере сыграл наибольшее количество матчей именно против «Челси» – 24.

  • 24 – «Челси»
  • 23 – «Манчестер Сити»
  • 23 – «Арсенал»

«Челси» забил 44 гола в ворота Уго Льориса в официальных соревнованиях. Только «Манчестер Сити» забил больше – 45.

  • 45 – «Манчестер Сити»
  • 44 – «Челси»

Оливье Жиру и Уго Льорис стали самыми возрастными французскими игроками на Клубных чемпионатах мира:

  • 38 лет и 259 дней – Оливье Жиру
  • 38 лет и 172 дня – Уго Льорис
  • 35 лет и 361 день – Карим Бензема
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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