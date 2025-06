Жиру и Льорис вошли в историю клубных чемпионатов мира

В матче первого тура Клубного чемпионата мира лондонский «Челси» победил американский «Лос-Анджелес» со счетом 2:0.

Этот матч стал первой официальной встречей между командами из Англии и США.

Педру Нету стал пятым португальцем, который отличился голом на Клубных чемпионатах мира. Первыми четырьмя были Деку, Бернарду Силва, Криштиану Роналду и Витинья.

Уго Льорис в своей карьере сыграл наибольшее количество матчей именно против «Челси» – 24.

«Челси» забил 44 гола в ворота Уго Льориса в официальных соревнованиях. Только «Манчестер Сити» забил больше – 45.

Оливье Жиру и Уго Льорис стали самыми возрастными французскими игроками на Клубных чемпионатах мира:

