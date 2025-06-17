Жиру и Льорис вошли в историю клубных чемпионатов мира
Лос-Анджелес проиграл лондонскому Челси в матче первого тура
В матче первого тура Клубного чемпионата мира лондонский «Челси» победил американский «Лос-Анджелес» со счетом 2:0.
Этот матч стал первой официальной встречей между командами из Англии и США.
Педру Нету стал пятым португальцем, который отличился голом на Клубных чемпионатах мира. Первыми четырьмя были Деку, Бернарду Силва, Криштиану Роналду и Витинья.
Уго Льорис в своей карьере сыграл наибольшее количество матчей именно против «Челси» – 24.
- 24 – «Челси»
- 23 – «Манчестер Сити»
- 23 – «Арсенал»
«Челси» забил 44 гола в ворота Уго Льориса в официальных соревнованиях. Только «Манчестер Сити» забил больше – 45.
- 45 – «Манчестер Сити»
- 44 – «Челси»
Оливье Жиру и Уго Льорис стали самыми возрастными французскими игроками на Клубных чемпионатах мира:
- 38 лет и 259 дней – Оливье Жиру
- 38 лет и 172 дня – Уго Льорис
- 35 лет и 361 день – Карим Бензема
1 - Chelsea's 2-0 win over Los Angeles FC in the @FIFACWC was the first competitive meeting between clubs from England and the United States. Football. pic.twitter.com/VWgamocMj9— OptaJoe (@OptaJoe) June 16, 2025
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