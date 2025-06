ОФИЦИАЛЬНО. Ванат уже не нужен? Клуб АПЛ подписал форварда из Вольфсбурга

Английский клуб «Лидс» официально оформил переход 26-летнего форварда «Вольфсбурга» Лукаса Нмечи на правах свободного агента.

Новоиспеченный футболист присоединится к команде в первый день июля. Контракт Лукаса с «Лидсом» рассчитан до лета 2027 года.

За четыре сезона в клубе «Вольфсбург» Нмеча провел 85 матчей, забил 19 мячей и отдал четыре ассиста.

Интересно, что ранее «Лидс» претендовал на украинского центрального нападающего Владислава Ваната.

🤝 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗟𝘂𝗸𝗮𝘀! VfL Wolfsburg forward Lukas Nmecha has agreed to join Leeds United on July 1st

🏡 New home. New journey. pic.twitter.com/RcSMrD9sI5

🤩 "I just can't wait to get going!" pic.twitter.com/MrLtQ4ic7u