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16 июня 2025, 17:53 |
1349
0

ФОТО. Гарет Бэйл купит клуб, в котором играет украинский футболист

Гарет Бэйл приближается к покупке Плимута

16 июня 2025, 17:53 |
1349
0
ФОТО. Гарет Бэйл купит клуб, в котором играет украинский футболист
The Sun. Гарет Бэйл

Гарет Бэйл намерен возглавить попытку поглощения футбольного клуба «Плимут Аргайл».

Он сотрудничает с американской инвестиционной компанией, которая ведёт переговоры с клубом о полном контроле над командой из Лиги Один. Ранее его партнёр по «Реалу» Лука Модрич стал миноритарным владельцем «Суонси Сити».

«Плимут» пережил сложный сезон 2024/25, заняв 23-е место в Чемпионшипе и вылетев в Лигу Один. Клуб сменил тренера: вместо Мирона Муслича назначили Тома Клеверли, который стал седьмым тренером после прихода владельца Саймона Халлетта в 2018 году.

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Халлетт сообщил, что переговоры с инвестором продолжаются более года, но из-за задержек сделка не продвигается. Поэтому текущие акционеры обеспечат финансирование, чтобы клуб имел конкурентоспособный бюджет и как можно скорее вернулся в Чемпионшип. Бюджет на следующий сезон будет вдвое больше предыдущего в Лиге Один.

Напомним, что в составе «Плимута» выступает футболист сборной Украины Максим Таловеров.

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фото Гарет Бэйл lifestyle бизнес Английская Премьер-лига Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Максим Таловеров
Максим Лапченко Источник: talkSPORT
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