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  4. ФОТО. Чистая классика. Марсель опубликовал домашнюю форму на сезон 2025/26
Франция
16 июня 2025, 18:19 | Обновлено 16 июня 2025, 18:23
222
0

ФОТО. Чистая классика. Марсель опубликовал домашнюю форму на сезон 2025/26

«Провансальцы» посвятили дизайн истории клуба

16 июня 2025, 18:19 | Обновлено 16 июня 2025, 18:23
222
0
ФОТО. Чистая классика. Марсель опубликовал домашнюю форму на сезон 2025/26
ФК Марсель

Французский клуб «Марсель» и спортивный бренд Puma обнародовали новую домашнюю форму «провансальцев» на следующий сезон 2025/26.

Игровой комплект выполнен в традиционном, белом, цвете для клуба. Зона под руками, эмблема клуба и воротничок сделаны в голубом цвете.

Главная особенность формы – изображение предыдущих эмблем клуба на футболке.

По словам пресс-службы «Марселя», новая домашняя экипировка посвящена истории клуба и самого города.

ФОТО. Чистая классика. Марсель опубликовал домашнюю форму на сезон 2025/26

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Марсель чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) презентация игровая форма Puma фото
Андрей Витренко Источник: ФК Марсель
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