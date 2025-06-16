ФОТО. Чистая классика. Марсель опубликовал домашнюю форму на сезон 2025/26
«Провансальцы» посвятили дизайн истории клуба
Французский клуб «Марсель» и спортивный бренд Puma обнародовали новую домашнюю форму «провансальцев» на следующий сезон 2025/26.
Игровой комплект выполнен в традиционном, белом, цвете для клуба. Зона под руками, эмблема клуба и воротничок сделаны в голубом цвете.
Главная особенность формы – изображение предыдущих эмблем клуба на футболке.
По словам пресс-службы «Марселя», новая домашняя экипировка посвящена истории клуба и самого города.
ФОТО. Чистая классика. Марсель опубликовал домашнюю форму на сезон 2025/26
June 16, 2025
C’est bien plus qu’un maillot, c’est notre 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐞́.— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 16, 2025
Comme un repas marseillais, le nouveau maillot domicile 2025/2026 se raconte et se partage. Il fait déjà partie de nos vies et ressemble à son peuple, élégant et fier. 👕💙
🛍️ Disponible dès mercredi sur… pic.twitter.com/izjwgFsPVm
𝑨̀ 𝑴𝒂𝒓𝒔𝒆𝒊𝒍𝒍𝒆, 𝒐𝒏 𝒏𝒆 𝒕𝒆 𝒓𝒆𝒄̧𝒐𝒊𝒕 𝒑𝒂𝒔, 𝒐𝒏 𝒕'𝒂𝒄𝒄𝒖𝒆𝒊𝒍𝒍𝒆 ...✨ pic.twitter.com/8RFFdHypKL— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 16, 2025
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