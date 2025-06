Французский клуб «Марсель» и спортивный бренд Puma обнародовали новую домашнюю форму «провансальцев» на следующий сезон 2025/26.

Игровой комплект выполнен в традиционном, белом, цвете для клуба. Зона под руками, эмблема клуба и воротничок сделаны в голубом цвете.

Главная особенность формы – изображение предыдущих эмблем клуба на футболке.

По словам пресс-службы «Марселя», новая домашняя экипировка посвящена истории клуба и самого города.

ФОТО. Чистая классика. Марсель опубликовал домашнюю форму на сезон 2025/26

C’est bien plus qu’un maillot, c’est notre 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐞́.

Comme un repas marseillais, le nouveau maillot domicile 2025/2026 se raconte et se partage. Il fait déjà partie de nos vies et ressemble à son peuple, élégant et fier. 👕💙

🛍️ Disponible dès mercredi sur… pic.twitter.com/izjwgFsPVm