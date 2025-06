ПСЖ обошел Барселону по количеству голов в 2025 году

В первом матче Клубного чемпионата мира ПСЖ победил Атлетико со счетом 4:0.

ПСЖ стал первым французским клубом, который сыграл матч на Клубном чемпионате мира (включая предыдущие форматы соревнований).

ПСЖ забил 105 голов в 2025 году во всех турнирах, это лучший результат среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.

Больше всего голов в 2025 году среди команд топ-5 европейских чемпионатов:

Третий гол ПСЖ в матче забил Сенни Меюлю, который стал самым молодым европейским автором гола (19 лет и 29 дней) в истории Клубных чемпионатов мира. Предыдущее достижение принадлежало Николя Анелька в 2000 году.

Самые молодые авторы голов в истории КЧС:

The current European Champions start their #FIFACWC campaign with a win. 🇫🇷