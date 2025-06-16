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Франция
16 июня 2025, 08:05 |
189
0

ПСЖ обошел Барселону по количеству голов в 2025 году

Парижане удачно стартовали на Клубном чемпионате мира

16 июня 2025, 08:05 |
189
0
ПСЖ обошел Барселону по количеству голов в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче Клубного чемпионата мира ПСЖ победил Атлетико со счетом 4:0.

ПСЖ стал первым французским клубом, который сыграл матч на Клубном чемпионате мира (включая предыдущие форматы соревнований).

ПСЖ забил 105 голов в 2025 году во всех турнирах, это лучший результат среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.

Больше всего голов в 2025 году среди команд топ-5 европейских чемпионатов:

  • 105 – Пари Сен-Жермен
  • 102 – Барселона
  • 79 – Реал

Третий гол ПСЖ в матче забил Сенни Меюлю, который стал самым молодым европейским автором гола (19 лет и 29 дней) в истории Клубных чемпионатов мира. Предыдущее достижение принадлежало Николя Анелька в 2000 году.

Самые молодые авторы голов в истории КЧС:

  • 19 лет и 29 дней – Сенни Меюлю (ПСЖ, 2025)
  • 20 лет и 297 дней – Николя Анелька (Реал, 2000)
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ПСЖ Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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