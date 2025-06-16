ПСЖ обошел Барселону по количеству голов в 2025 году
Парижане удачно стартовали на Клубном чемпионате мира
В первом матче Клубного чемпионата мира ПСЖ победил Атлетико со счетом 4:0.
ПСЖ стал первым французским клубом, который сыграл матч на Клубном чемпионате мира (включая предыдущие форматы соревнований).
ПСЖ забил 105 голов в 2025 году во всех турнирах, это лучший результат среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.
Больше всего голов в 2025 году среди команд топ-5 европейских чемпионатов:
- 105 – Пари Сен-Жермен
- 102 – Барселона
- 79 – Реал
Третий гол ПСЖ в матче забил Сенни Меюлю, который стал самым молодым европейским автором гола (19 лет и 29 дней) в истории Клубных чемпионатов мира. Предыдущее достижение принадлежало Николя Анелька в 2000 году.
Самые молодые авторы голов в истории КЧС:
- 19 лет и 29 дней – Сенни Меюлю (ПСЖ, 2025)
- 20 лет и 297 дней – Николя Анелька (Реал, 2000)
The current European Champions start their #FIFACWC campaign with a win. 🇫🇷— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 15, 2025
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