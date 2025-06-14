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  4. Алиссон получил предложение от Галатасарая. Вратарь уже принял решение
Англия
14 июня 2025, 12:40 |
852
0

Алиссон получил предложение от Галатасарая. Вратарь уже принял решение

Голкипер пока не планирует прощаться с «Ливерпулем»

14 июня 2025, 12:40 |
852
0
Алиссон получил предложение от Галатасарая. Вратарь уже принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Турецкий клуб «Галатасарай» проявил заинтересованность в услугах основного вратаря «Ливерпуля» Алиссона Беккера.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, представители «Галатасарая» сделали предложение голкиперу по трансферу. Однако бразилец отказался, поскольку планирует доработать контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до лета 2027 года.

Алиссон находился в составе «мерсисайдцев» с 2018 года и за это время голкипер отыграл 298 матчей. Вместе с клубом Беккер выиграл восемь трофеев, учитывая Лигу чемпионов.

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Алиссон Беккер Ливерпуль Галатасарай чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы АПЛ Флориан Плеттенберг
Андрей Витренко Источник: Флориан Плеттенберг
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