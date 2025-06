Алиссон получил предложение от Галатасарая. Вратарь уже принял решение

Турецкий клуб «Галатасарай» проявил заинтересованность в услугах основного вратаря «Ливерпуля» Алиссона Беккера.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, представители «Галатасарая» сделали предложение голкиперу по трансферу. Однако бразилец отказался, поскольку планирует доработать контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до лета 2027 года.

Алиссон находился в составе «мерсисайдцев» с 2018 года и за это время голкипер отыграл 298 матчей. Вместе с клубом Беккер выиграл восемь трофеев, учитывая Лигу чемпионов.

