Алиссон получил предложение от Галатасарая. Вратарь уже принял решение
Голкипер пока не планирует прощаться с «Ливерпулем»
Турецкий клуб «Галатасарай» проявил заинтересованность в услугах основного вратаря «Ливерпуля» Алиссона Беккера.
По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, представители «Галатасарая» сделали предложение голкиперу по трансферу. Однако бразилец отказался, поскольку планирует доработать контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до лета 2027 года.
Алиссон находился в составе «мерсисайдцев» с 2018 года и за это время голкипер отыграл 298 матчей. Вместе с клубом Беккер выиграл восемь трофеев, учитывая Лигу чемпионов.
🚨🟡🔴 Galatasaray are still actively searching for a top goalkeeper!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 14, 2025
Among others, they have made a concrete enquiry for #Alisson a few weeks ago. However, he declined — he is under contract with FC Liverpool until 2027. #LFC @SkySportDE 🇧🇷 pic.twitter.com/YQETRtKdLo
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