Галатасарай готов отпустить Кутуджу в аренду. Им интересуется Шахтер

Стамбульский «Галатасарай» в летнее трансферное окно будет готов расстаться с 25-летним вингером Ахмедом Кутуджу, которого подписал лишь в январе из «Эюпспора» за 6 миллионов евро.

После подписания Лероя Сане в «Галатасарае» не рассчитывают более на Кутуджу, и готовы отпустить футболиста в аренду.

Наиболее явным претендентом на Кутуджу в турецкой прессе называется «Шахтер», хотя к футболисту есть немалый интерес и от других клубов.

Ахмед Кутуджу в сезоне-2024/25 отличился 9 голами и 7 ассистами в 32 поединках Суперлиги за «Эюпспор» и «Галатасарай». Что правда, в стане последнего он сумел забить только один мяч, а все остальные его голевые достижения связаны с первой частью сезона и выступлениями в рядах «Эюпспора», где он был подопечным Арды Турана – нынешнего коуча «Шахтера», который и просит руководство «горняков» подписать вингера.