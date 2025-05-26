Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
Ахмед Кутуджу может покинуть «Галатасарай»
Потенциальный главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран предоставил «горнякам» список желаемых для себя трансферов.
По информации журналиста Якипа Чинара, одним из главных требований турка является подписание его соотечественника – нападающего «Галатасарая» Ахмеда Кутуджу.
Арда Туран более года работал вместе с Ахмедом Кутуджу в «Эюпспоре», откуда форварда зимой 2025 года за 6 миллионов евро и приобрел «Галатасарай». С момента трансфера Ахмед провел 17 матчей за «Галатасарай», отметившись 2 забитыми мячами, но до этого в сезоне 2024/25 имел 20 поединков, 9 голов и 7 ассистов в составе «Эюпспора».
Ахмед Кутуджу является действующим игроком национальной сборной Турции (2 матча), а также имеет опыт выступлений в немецкой Бундеслиге в составе «Шальке» (45 матчей, 5 голов, 3 ассиста).
Ранее «Шахтер» намекнул на назначение Арды Турана главным тренером команды.
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