Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге

Потенциальный главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран предоставил «горнякам» список желаемых для себя трансферов.

По информации журналиста Якипа Чинара, одним из главных требований турка является подписание его соотечественника – нападающего «Галатасарая» Ахмеда Кутуджу.

Арда Туран более года работал вместе с Ахмедом Кутуджу в «Эюпспоре», откуда форварда зимой 2025 года за 6 миллионов евро и приобрел «Галатасарай». С момента трансфера Ахмед провел 17 матчей за «Галатасарай», отметившись 2 забитыми мячами, но до этого в сезоне 2024/25 имел 20 поединков, 9 голов и 7 ассистов в составе «Эюпспора».

Ахмед Кутуджу является действующим игроком национальной сборной Турции (2 матча), а также имеет опыт выступлений в немецкой Бундеслиге в составе «Шальке» (45 матчей, 5 голов, 3 ассиста).

Ранее «Шахтер» намекнул на назначение Арды Турана главным тренером команды.