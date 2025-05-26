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Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 20:45 |
1336
3

Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге

Ахмед Кутуджу может покинуть «Галатасарай»

26 мая 2025, 20:45 |
1336
3
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Ахмед Кутуджу и Виктор Осимхен

Потенциальный главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран предоставил «горнякам» список желаемых для себя трансферов.

По информации журналиста Якипа Чинара, одним из главных требований турка является подписание его соотечественника – нападающего «Галатасарая» Ахмеда Кутуджу.

Арда Туран более года работал вместе с Ахмедом Кутуджу в «Эюпспоре», откуда форварда зимой 2025 года за 6 миллионов евро и приобрел «Галатасарай». С момента трансфера Ахмед провел 17 матчей за «Галатасарай», отметившись 2 забитыми мячами, но до этого в сезоне 2024/25 имел 20 поединков, 9 голов и 7 ассистов в составе «Эюпспора».

Ахмед Кутуджу является действующим игроком национальной сборной Турции (2 матча), а также имеет опыт выступлений в немецкой Бундеслиге в составе «Шальке» (45 матчей, 5 голов, 3 ассиста).

Ранее «Шахтер» намекнул на назначение Арды Турана главным тренером команды.

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Галатасарай Арда Туран Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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MaximusOne
Починається розвод Ахмета на бабки на трансферах.
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+2
serhiy
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+1
Boodya
Ну куди ж без шлаку під нового тренера.
Новинка!! тепер з турецьким акцентом😂
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0
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