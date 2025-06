Мбаппе является рекордсменом среди всех игроков Клубного чемпионата мира

18 июня мадридский «Реал» начнет свой путь на Клубном чемпионате мира. Соперником королевского клуба в первом туре станет «Аль-Хиляль».

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе имеет наибольшее количество голов (31) во внутреннем чемпионате в сезоне 2024/25 среди всех игроков-участников клубного мундиаля.

Топ-10 бомбардиров внутренних чемпионатов сезона 2024/25 на Клубном чемпионате мира:

