Мбаппе является рекордсменом среди всех игроков Клубного чемпионата мира
Француз забил наибольшее количество голов во внутреннем чемпионате в прошлом сезоне
18 июня мадридский «Реал» начнет свой путь на Клубном чемпионате мира. Соперником королевского клуба в первом туре станет «Аль-Хиляль».
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе имеет наибольшее количество голов (31) во внутреннем чемпионате в сезоне 2024/25 среди всех игроков-участников клубного мундиаля.
Топ-10 бомбардиров внутренних чемпионатов сезона 2024/25 на Клубном чемпионате мира:
- 31 – Килиан Мбаппе («Реал»)
- 26 – Гарри Кейн («Бавария»)
- 22 – Эрлинг Голанд («Манчестер Сити»)
- 21 – Усман Дембеле («ПСЖ»)
- 21 – Серу Гирасси («Боруссия»)
- 20 – Коджо Лаба («Аль-Айн»)
- 20 – Александр Серлот («Атлетико»)
- 20 – Герман Бертераме («Монтеррей»)
- 19 – Александар Митрович («Аль-Хиляль»)
- 19 – Вангелис Павлидис («Бенфика»)
Here are the top goal scorers heading into the FIFA Club World Cup 🎯— DAZN Football (@DAZNFootball) June 13, 2025
Who will win the golden boot? 👀👇
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