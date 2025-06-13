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Испания
13 июня 2025, 19:53 | Обновлено 13 июня 2025, 19:54
347
0

Мбаппе является рекордсменом среди всех игроков Клубного чемпионата мира

Француз забил наибольшее количество голов во внутреннем чемпионате в прошлом сезоне

13 июня 2025, 19:53 | Обновлено 13 июня 2025, 19:54
347
0
Мбаппе является рекордсменом среди всех игроков Клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня мадридский «Реал» начнет свой путь на Клубном чемпионате мира. Соперником королевского клуба в первом туре станет «Аль-Хиляль».

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе имеет наибольшее количество голов (31) во внутреннем чемпионате в сезоне 2024/25 среди всех игроков-участников клубного мундиаля.

Топ-10 бомбардиров внутренних чемпионатов сезона 2024/25 на Клубном чемпионате мира:

  • 31 – Килиан Мбаппе («Реал»)
  • 26 – Гарри Кейн («Бавария»)
  • 22 – Эрлинг Голанд («Манчестер Сити»)
  • 21 – Усман Дембеле («ПСЖ»)
  • 21 – Серу Гирасси («Боруссия»)
  • 20 – Коджо Лаба («Аль-Айн»)
  • 20 – Александр Серлот («Атлетико»)
  • 20 – Герман Бертераме («Монтеррей»)
  • 19 – Александар Митрович («Аль-Хиляль»)
  • 19 – Вангелис Павлидис («Бенфика»)
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Килиан Мбаппе Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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