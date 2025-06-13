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  4. КЧМ-2025: 26 чемпионов мира, 3 представителя Украины. Кто они?
Клубный чемпионат мира
13 июня 2025, 08:02 |
493
0

КЧМ-2025: 26 чемпионов мира, 3 представителя Украины. Кто они?

Клубный чемпионат мира будет представлен многими известными футболистами

13 июня 2025, 08:02 |
493
0
КЧМ-2025: 26 чемпионов мира, 3 представителя Украины. Кто они?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье утром матчем «Аль-Ахли» – «Интер Майами» возьмет старт Клубный чемпионат мира 2025 года.

В турнире примут участие 32 команды, в составе которых есть представители 81 нации, в том числе и Украины:

  • Андрей Лунин (Реал)
  • Артем Смоляков (Лос-Анджелес)
  • Анатолий Трубин (Бенфика)

Наибольшее количество игроков на турнире – из Бразилии (141).

Топ-10 стран по количеству игроков на Клубном чемпионате мира 2025 года:

  • 141 – Бразилия
  • 103 – Аргентина
  • 54 – Испания
  • 49 – Португалия
  • 41 – Мексика
  • 40 – США
  • 37 – Франция
  • 36 – Германия
  • 36 – Италия
  • 31 – Марокко, ЮАР

В турнире примут участие 26 игроков, которые выигрывали Кубок мира со своими сборными:

Маркос Акунья – «Ривер Плейт» (Аргентина, 2022)
Хулиан Альварес – «Атлетико» (Аргентина, 2022)

  • Франко Армани – «Ривер Плейт» (Аргентина, 2022)
  • Анхель Корреа – «Атлетико» (Аргентина, 2022)
  • Родриго Де Пауль – «Атлетико» (Аргентина, 2022)
  • Анхель Ди Мария – «Бенфика» (Аргентина, 2022)
  • Энцо Фернандес – «Челси» (Аргентина, 2022)
  • Лаутаро Мартинес – «Интер» Милан (Аргентина, 2022)
  • Лионель Месси – «Интер Майами» (Аргентина, 2022)
  • Нахуэль Молина – «Атлетико» (Аргентина, 2022)
  • Гонсало Монтиэль – «Ривер Плейт» (Аргентина, 2022)
  • Николас Отаменди – «Бенфика» (Аргентина, 2022)
  • Герман Пеццелья – «Ривер Плейт» (Аргентина, 2022)
  • Бенджамин Павар – «Интер Милан» (Франция, 2018)
  • Килиан Мбаппе – «Реал» (Франция, 2018)
  • Уго Льорис – «Лос–Анджелес» (Франция, 2018)
  • Тома Лемар – «Атлетико» (Франция, 2018)
  • Преснель Кимпэмбе – «ПСЖ» (Франция, 2018)
  • Лука Эрнандес – «ПСЖ» (Франция, 2018)
  • Антуан Гризманн – «Атлетико» (Франция, 2018)
  • Оливье Жира – «Лос-Анджелес» (Франция, 2018)
  • Усман Дембеле – «ПСЖ» (Франция, 2018)
  • Томас Мюллер – «Бавария» (Германия, 2014)
  • Мануэль Нойер – «Бавария» (Германия, 2014)
  • Серхио Рамос – «Монтеррей» (Испания, 2010)
  • Серхио Бускетс – «Интер Майами» (Испания, 2010)
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клубный чемпионат мира по футболу Андрей Лунин Артем Смоляков Анатолий Трубин Реал Мадрид Бенфика Лос-Анджелес (MLS)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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