КЧМ-2025: 26 чемпионов мира, 3 представителя Украины. Кто они?
Клубный чемпионат мира будет представлен многими известными футболистами
В воскресенье утром матчем «Аль-Ахли» – «Интер Майами» возьмет старт Клубный чемпионат мира 2025 года.
В турнире примут участие 32 команды, в составе которых есть представители 81 нации, в том числе и Украины:
- Андрей Лунин (Реал)
- Артем Смоляков (Лос-Анджелес)
- Анатолий Трубин (Бенфика)
Наибольшее количество игроков на турнире – из Бразилии (141).
Топ-10 стран по количеству игроков на Клубном чемпионате мира 2025 года:
- 141 – Бразилия
- 103 – Аргентина
- 54 – Испания
- 49 – Португалия
- 41 – Мексика
- 40 – США
- 37 – Франция
- 36 – Германия
- 36 – Италия
- 31 – Марокко, ЮАР
В турнире примут участие 26 игроков, которые выигрывали Кубок мира со своими сборными:
Маркос Акунья – «Ривер Плейт» (Аргентина, 2022)
Хулиан Альварес – «Атлетико» (Аргентина, 2022)
- Франко Армани – «Ривер Плейт» (Аргентина, 2022)
- Анхель Корреа – «Атлетико» (Аргентина, 2022)
- Родриго Де Пауль – «Атлетико» (Аргентина, 2022)
- Анхель Ди Мария – «Бенфика» (Аргентина, 2022)
- Энцо Фернандес – «Челси» (Аргентина, 2022)
- Лаутаро Мартинес – «Интер» Милан (Аргентина, 2022)
- Лионель Месси – «Интер Майами» (Аргентина, 2022)
- Нахуэль Молина – «Атлетико» (Аргентина, 2022)
- Гонсало Монтиэль – «Ривер Плейт» (Аргентина, 2022)
- Николас Отаменди – «Бенфика» (Аргентина, 2022)
- Герман Пеццелья – «Ривер Плейт» (Аргентина, 2022)
- Бенджамин Павар – «Интер Милан» (Франция, 2018)
- Килиан Мбаппе – «Реал» (Франция, 2018)
- Уго Льорис – «Лос–Анджелес» (Франция, 2018)
- Тома Лемар – «Атлетико» (Франция, 2018)
- Преснель Кимпэмбе – «ПСЖ» (Франция, 2018)
- Лука Эрнандес – «ПСЖ» (Франция, 2018)
- Антуан Гризманн – «Атлетико» (Франция, 2018)
- Оливье Жира – «Лос-Анджелес» (Франция, 2018)
- Усман Дембеле – «ПСЖ» (Франция, 2018)
- Томас Мюллер – «Бавария» (Германия, 2014)
- Мануэль Нойер – «Бавария» (Германия, 2014)
- Серхио Рамос – «Монтеррей» (Испания, 2010)
- Серхио Бускетс – «Интер Майами» (Испания, 2010)
The most inclusive global club tournament ever.— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 12, 2025
81 nationalities will be represented at #FIFACWC 2025. 🌎🌍🌏
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