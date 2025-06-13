КЧМ-2025: 26 чемпионов мира, 3 представителя Украины. Кто они?

В воскресенье утром матчем «Аль-Ахли» – «Интер Майами» возьмет старт Клубный чемпионат мира 2025 года.

В турнире примут участие 32 команды, в составе которых есть представители 81 нации, в том числе и Украины:

Андрей Лунин (Реал)

Артем Смоляков (Лос-Анджелес)

Анатолий Трубин (Бенфика)

Наибольшее количество игроков на турнире – из Бразилии (141).

Топ-10 стран по количеству игроков на Клубном чемпионате мира 2025 года:

141 – Бразилия

103 – Аргентина

54 – Испания

49 – Португалия

41 – Мексика

40 – США

37 – Франция

36 – Германия

36 – Италия

31 – Марокко, ЮАР

В турнире примут участие 26 игроков, которые выигрывали Кубок мира со своими сборными:

Маркос Акунья – «Ривер Плейт» (Аргентина, 2022)

Хулиан Альварес – «Атлетико» (Аргентина, 2022)

Франко Армани – «Ривер Плейт» (Аргентина, 2022)

Анхель Корреа – «Атлетико» (Аргентина, 2022)

Родриго Де Пауль – «Атлетико» (Аргентина, 2022)

Анхель Ди Мария – «Бенфика» (Аргентина, 2022)

Энцо Фернандес – «Челси» (Аргентина, 2022)

Лаутаро Мартинес – «Интер» Милан (Аргентина, 2022)

Лионель Месси – «Интер Майами» (Аргентина, 2022)

Нахуэль Молина – «Атлетико» (Аргентина, 2022)

Гонсало Монтиэль – «Ривер Плейт» (Аргентина, 2022)

Николас Отаменди – «Бенфика» (Аргентина, 2022)

Герман Пеццелья – «Ривер Плейт» (Аргентина, 2022)

Бенджамин Павар – «Интер Милан» (Франция, 2018)

Килиан Мбаппе – «Реал» (Франция, 2018)

Уго Льорис – «Лос–Анджелес» (Франция, 2018)

Тома Лемар – «Атлетико» (Франция, 2018)

Преснель Кимпэмбе – «ПСЖ» (Франция, 2018)

Лука Эрнандес – «ПСЖ» (Франция, 2018)

Антуан Гризманн – «Атлетико» (Франция, 2018)

Оливье Жира – «Лос-Анджелес» (Франция, 2018)

Усман Дембеле – «ПСЖ» (Франция, 2018)

Томас Мюллер – «Бавария» (Германия, 2014)

Мануэль Нойер – «Бавария» (Германия, 2014)

Серхио Рамос – «Монтеррей» (Испания, 2010)

Серхио Бускетс – «Интер Майами» (Испания, 2010)