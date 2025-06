КЧМ-2025: 26 чемпионов мира, 3 представителя Украины. Кто они?

В воскресенье утром матчем «Аль-Ахли» – «Интер Майами» возьмет старт Клубный чемпионат мира 2025 года.

В турнире примут участие 32 команды, в составе которых есть представители 81 нации, в том числе и Украины:

Наибольшее количество игроков на турнире – из Бразилии (141).

Топ-10 стран по количеству игроков на Клубном чемпионате мира 2025 года:

В турнире примут участие 26 игроков, которые выигрывали Кубок мира со своими сборными:

Маркос Акунья – «Ривер Плейт» (Аргентина, 2022)

Хулиан Альварес – «Атлетико» (Аргентина, 2022)

The most inclusive global club tournament ever.



81 nationalities will be represented at #FIFACWC 2025. 🌎🌍🌏