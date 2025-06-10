Боруссия Дортмунд вновь отклонила предложение Челси по Байно-Гиттенсу
Переговоры между сторонами будут продолжаться
Дортмундская «Боруссия» отклонила предложение «Челси» по английскому вингеру Джейми Байо-Гиттенсу, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, немецкий клуб вновь отклонил предложение по 20-летнему футболисту, но переговоры будут продолжаться и после закрытия трансферного окна для Клубного чемпионата мира.
Сам игрок хочет перебраться к «синим» и согласился подписать контракт, который рассчитан до лета 2032 года.
В текущем сезоне Джейми Байно-Гиттенс провел 48 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и отадл5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» вышел из переговоров по Меньяну.
🚨🔵 Borussia Dortmund keep rejecting Chelsea bids for Jamie Bynoe-Gittens… but the negotiations will continue also beyond Club World Cup window.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025
Chelsea want JBG and the player wants the move, as he agreed on contract until June 2032.
Chelsea will insist again. pic.twitter.com/16bLXAW09D
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