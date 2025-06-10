Боруссия Дортмунд вновь отклонила предложение Челси по Байно-Гиттенсу

Дортмундская «Боруссия» отклонила предложение «Челси» по английскому вингеру Джейми Байо-Гиттенсу, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, немецкий клуб вновь отклонил предложение по 20-летнему футболисту, но переговоры будут продолжаться и после закрытия трансферного окна для Клубного чемпионата мира.

Сам игрок хочет перебраться к «синим» и согласился подписать контракт, который рассчитан до лета 2032 года.

В текущем сезоне Джейми Байно-Гиттенс провел 48 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и отадл5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» вышел из переговоров по Меньяну.