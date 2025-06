Челси вышел из переговоров по Меньяну

Сделка между «Челси» и «Миланом» по французскому голкиперу Майку Меньяну сорвалась, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб не желает идти на встречу итальянскому гранду в вопросе цены на игрока. «Синим» бы пришлось переплатить за 29-летнего футболиста, учитывая то, что скоро начнется Клубный чемпионат мира.

В клубе полностью доверяют Филипу Йоргенсену, Роберту Санчесу и Джордже Петровичу. Также «Челси» верит в талант Майка Пендерса.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» пытается подписать форварда.

🚨 EXCL: Mike Maignan deal now OFF between Chelsea and AC Milan. ❌🇫🇷



Chelsea not willing to meet Milan price, deal not proceeding in time for Club World Cup as #CFC won’t pay “CWC tax”.#CFC mantain full trust in Petrović, Sánchez, Jorgensen + talent Mike Penders for GK role. pic.twitter.com/VP4scFzbiI