Челси пытается подписать форварда. За него требуют 100 млн евро
Айнтрахт не хочет отпускать Экитике
Челси хочет приобрести форварда Айнтрахта Уго Экитике, однако немецкий клуб не хочет вступать в переговоры и требует выплатить за игрока 100 миллионов евро.
Челси еще не отказался от игрока, но клуб не ожидает, что Экитике сыграет на Клубном чемпионате мира, даже если стороны достигнут прогресса в переговорах в ближайшее время.
22-летний нападающий в минувшем сезоне забил 22 гола и сделал 12 ассистов в 48 матчах.
Известно, что на Экитике претендует и Ливерпуль, но чемпион Англии пока занял трансфером Флориана Вирца.
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