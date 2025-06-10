Челси пытается подписать форварда. За него требуют 100 млн евро

Челси хочет приобрести форварда Айнтрахта Уго Экитике, однако немецкий клуб не хочет вступать в переговоры и требует выплатить за игрока 100 миллионов евро.

Челси еще не отказался от игрока, но клуб не ожидает, что Экитике сыграет на Клубном чемпионате мира, даже если стороны достигнут прогресса в переговорах в ближайшее время.

22-летний нападающий в минувшем сезоне забил 22 гола и сделал 12 ассистов в 48 матчах.

Известно, что на Экитике претендует и Ливерпуль, но чемпион Англии пока занял трансфером Флориана Вирца.