Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси пытается подписать форварда. За него требуют 100 млн евро
Англия
10 июня 2025, 20:54 | Обновлено 10 июня 2025, 21:03
725
0

Челси пытается подписать форварда. За него требуют 100 млн евро

Айнтрахт не хочет отпускать Экитике

10 июня 2025, 20:54 | Обновлено 10 июня 2025, 21:03
725
0
Челси пытается подписать форварда. За него требуют 100 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

Челси хочет приобрести форварда Айнтрахта Уго Экитике, однако немецкий клуб не хочет вступать в переговоры и требует выплатить за игрока 100 миллионов евро.

Челси еще не отказался от игрока, но клуб не ожидает, что Экитике сыграет на Клубном чемпионате мира, даже если стороны достигнут прогресса в переговорах в ближайшее время.

22-летний нападающий в минувшем сезоне забил 22 гола и сделал 12 ассистов в 48 матчах.

Известно, что на Экитике претендует и Ливерпуль, но чемпион Англии пока занял трансфером Флориана Вирца.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека сборной Франции
Боруссия Дортмунд вновь отклонила предложение Челси по Байно-Гиттенсу
Челси вышел из переговоров по Меньяну
Уго Экитике Челси Айнтрахт Франкфурт трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левый Берег пытается сохранить ведущего защитника. Его зовут в УПЛ
Футбол | 10 июня 2025, 20:31 0
Левый Берег пытается сохранить ведущего защитника. Его зовут в УПЛ
Левый Берег пытается сохранить ведущего защитника. Его зовут в УПЛ

Вылет столичного клуба из УПЛ может стать ключевым фактором

Стало известно, с каким известным клубом УПЛ ведет переговоры Вернидуб
Футбол | 09 июня 2025, 22:25 0
Стало известно, с каким известным клубом УПЛ ведет переговоры Вернидуб
Стало известно, с каким известным клубом УПЛ ведет переговоры Вернидуб

Тренер пытается договориться с «Металлистом 1925»

Один игрок под вопросом. Заявка сборной Украины на матч с Новой Зеландией
Футбол | 10.06.2025, 16:40
Один игрок под вопросом. Заявка сборной Украины на матч с Новой Зеландией
Один игрок под вопросом. Заявка сборной Украины на матч с Новой Зеландией
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
Футбол | 09.06.2025, 23:40
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Известна причина
Футбол | 10.06.2025, 08:34
Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Известна причина
Трансфер Забарного в ПСЖ может сорваться из-за Динамо. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
09.06.2025, 00:20 4
Бокс
МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего, чем Али: «Это сильнейший супертяж в истории бокса»
МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего, чем Али: «Это сильнейший супертяж в истории бокса»
09.06.2025, 05:01 1
Бокс
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
09.06.2025, 14:36 30
Футбол
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
09.06.2025, 09:18 1
Футбол
Яркая победа. Украинский боксер едва не сломал челюсть американцу
Яркая победа. Украинский боксер едва не сломал челюсть американцу
08.06.2025, 22:03
Бокс
Легенда сборной Англии: «Этот футболист лучше Месси и Роналду»
Легенда сборной Англии: «Этот футболист лучше Месси и Роналду»
09.06.2025, 03:50
Футбол
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
09.06.2025, 05:55
Теннис
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
09.06.2025, 01:43 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем