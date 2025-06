Дортмундская «Боруссия» официально презентовала игровой комплект формы на грядущий клубный чемпионат мира, который состоится на территории США.

Технический партнер немецкого клуба, компания Puma, сделала специальную экипировку «Боруссии» в сотрудничестве с KidSuper. Форма для турнира сделана в желтом цвете с черными вставками.

Вратарский комплект выполнен в розовом цвете с желтым воротником.

На турнире «Боруссия» будет играть в группе F против «Флуминенсе», «Мамелоди Сандаунз» и «Ульсан ХД».

Начнется клубный чемпионат мира 15 июня с группового этапа, после чего команды сыграють в плей-офф. Закончится турнир 13 июля.

ФОТО. Боруссия Дортмунд обнародовала специальную форму на КЧМ

PAINT IT DORTMUND. ⚫️🟡



Play the Beautiful Game with @pumafootball x @KidSuper. Out now.



