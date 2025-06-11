ФОТО. Боруссия Дортмунд обнародовала специальную форму на КЧМ
Экипировка выполнена в традиционном цвете для клуба
Дортмундская «Боруссия» официально презентовала игровой комплект формы на грядущий клубный чемпионат мира, который состоится на территории США.
Технический партнер немецкого клуба, компания Puma, сделала специальную экипировку «Боруссии» в сотрудничестве с KidSuper. Форма для турнира сделана в желтом цвете с черными вставками.
Вратарский комплект выполнен в розовом цвете с желтым воротником.
На турнире «Боруссия» будет играть в группе F против «Флуминенсе», «Мамелоди Сандаунз» и «Ульсан ХД».
Начнется клубный чемпионат мира 15 июня с группового этапа, после чего команды сыграють в плей-офф. Закончится турнир 13 июля.
ФОТО. Боруссия Дортмунд обнародовала специальную форму на КЧМ
PAINT IT DORTMUND. ⚫️🟡— Borussia Dortmund (@BVB) June 10, 2025
Play the Beautiful Game with @pumafootball x @KidSuper. Out now.
🛍️ https://t.co/bOynmKjry4 pic.twitter.com/dyEAyCDcbY
🟡 Players in yellow, Goalkeepers in pink! ⚡️ pic.twitter.com/8oOROfaUYp— Borussia Dortmund (@BVB) June 10, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Георгий дал добро на трансфер в «Наполи»
Испанский тренер провел первую тренировку с мадридским клубом