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  4. ФОТО. Боруссия Дортмунд обнародовала специальную форму на КЧМ
Германия
11 июня 2025, 16:45 | Обновлено 11 июня 2025, 17:11
168
0

ФОТО. Боруссия Дортмунд обнародовала специальную форму на КЧМ

Экипировка выполнена в традиционном цвете для клуба

11 июня 2025, 16:45 | Обновлено 11 июня 2025, 17:11
168
0
ФОТО. Боруссия Дортмунд обнародовала специальную форму на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Дортмундская «Боруссия» официально презентовала игровой комплект формы на грядущий клубный чемпионат мира, который состоится на территории США.

Технический партнер немецкого клуба, компания Puma, сделала специальную экипировку «Боруссии» в сотрудничестве с KidSuper. Форма для турнира сделана в желтом цвете с черными вставками.

Вратарский комплект выполнен в розовом цвете с желтым воротником.

На турнире «Боруссия» будет играть в группе F против «Флуминенсе», «Мамелоди Сандаунз» и «Ульсан ХД».

Начнется клубный чемпионат мира 15 июня с группового этапа, после чего команды сыграють в плей-офф. Закончится турнир 13 июля.

ФОТО. Боруссия Дортмунд обнародовала специальную форму на КЧМ

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Андрей Витренко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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