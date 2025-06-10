Что будет с Миколенко? Эвертон назвал 17 футболистов, которые покинут клуб

Английский «Эвертон» сообщил на своем официальном сайте, что некоторые игроки покинут команду во время летнего трансферного окна.

Абдулайе Дукуре, Эшли Янг, Жоау Виржиния, Асмир Бегович, Мейсон Холгейт и Нил Мопе больше не будут играть в составе «ирисок», так как у них заканчиваются контракты, которые руководство не планирует продлевать.

Арендованные игроки Джек Харрисон, Йеспер Линдстрем, Орель Мангаля и Армандо Бройя вернутся в свои основные клубы – тренерский штаб «Эвертона» принял решение, что не будет оформлять полноценные трансферы этих футболистов.

Кроме того, расположение команды покинут игроки, которые выступают за U-21 – Оуэн Баркер, Джек Батлер, Люк Баттерфилд, Билли Креллин, Мэтью Аптер, Зан-Лук Лебан и Джек Тирни. Таким образом 17 футболистов «Эвертона» уйдут из команды.

Стоит отметить, что под руководством Дэвида Мойеса играет украинский защитник Виталий Миколенко, но с ним нет никаких проблем. Руководство полностью удовлетворено выступлениями футболиста сборной Украины, но пока не спешит продлевать контракт, который заканчивается в июне 2026 года.