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Чемпионат мира
10 июня 2025, 04:03 | Обновлено 10 июня 2025, 04:05
74
0

Сборная Италии впервые с 2021 года забила гол в отборочном матче ЧМ

Прервал голевую засуху «скуадры адзурры» Джакомо Распадори

10 июня 2025, 04:03 | Обновлено 10 июня 2025, 04:05
74
0
Сборная Италии впервые с 2021 года забила гол в отборочном матче ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матчі відбіркового турніру чемпіонату світу збірна Італії на своєму полі перемогла збірну Молдови з рахунком 2:0.

Збірна Італії нарешті перервала свою гольову засуху у відбіркових матчах чемпіонату світу. В трьох попередніх матчах "скуадра адзурра" не змогла забити жодного голу.

  • 2021: Північна Ірландія – Італія 0:0
  • 2022: Італія – Північна Македонія 0:1
  • 2025: Норвегія – Італія 3:0
  • 2025: Італія – Молдова 2:0

Перший гол в матчі забив Джакомо Распадорі. Починаючи з червня 2021 року (його дебют за національну збірну), гравець Наполі є кращим бомбардиром «скуадри адзурри», маючи в своєму активі 9 забитих м'ячів.

Цей матч став для Італії останнім під керівництвом Лучано Спаллетті.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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