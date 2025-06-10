Сборная Италии впервые с 2021 года забила гол в отборочном матче ЧМ

В матчі відбіркового турніру чемпіонату світу збірна Італії на своєму полі перемогла збірну Молдови з рахунком 2:0.

Збірна Італії нарешті перервала свою гольову засуху у відбіркових матчах чемпіонату світу. В трьох попередніх матчах "скуадра адзурра" не змогла забити жодного голу.

2021: Північна Ірландія – Італія 0:0

2022: Італія – Північна Македонія 0:1

2025: Норвегія – Італія 3:0

2025: Італія – Молдова 2:0

Перший гол в матчі забив Джакомо Распадорі. Починаючи з червня 2021 року (його дебют за національну збірну), гравець Наполі є кращим бомбардиром «скуадри адзурри», маючи в своєму активі 9 забитих м'ячів.

Цей матч став для Італії останнім під керівництвом Лучано Спаллетті.