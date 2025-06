Сборная Италии впервые с 2021 года забила гол в отборочном матче ЧМ

В матчі відбіркового турніру чемпіонату світу збірна Італії на своєму полі перемогла збірну Молдови з рахунком 2:0.

Збірна Італії нарешті перервала свою гольову засуху у відбіркових матчах чемпіонату світу. В трьох попередніх матчах "скуадра адзурра" не змогла забити жодного голу.

Перший гол в матчі забив Джакомо Распадорі. Починаючи з червня 2021 року (його дебют за національну збірну), гравець Наполі є кращим бомбардиром «скуадри адзурри», маючи в своєму активі 9 забитих м'ячів.

Цей матч став для Італії останнім під керівництвом Лучано Спаллетті.

9 - Since his debut with Italy (4th June 2021), Giacomo #Raspadori has scored the most goals for the Azzurri: 9. Jack.#ItaliaMoldova pic.twitter.com/mFVuqH4fYE