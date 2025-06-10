Италия – Молдова – 2:0. Спаллетти хлопнул дверью. Видео голов и обзор
Сквадра Адзурра одержала победу над более слабым соперником
9 июня в отборочном матче к чемпионату мира по футболу 2026 встретились Италия и Молдова.
Для Сквадры Адзурры было важно победить – ведь подопечные Лучано Спаллетти откровенно провалили первую игру против Норвегии.
Итальянцы матч выиграли, но даже с Молдовой у команды были проблемы. Гостям не удалось реализовать свои моменты, а вот создали они столько же, сколько и итальянцы – по 7 ударов в створ.
Зато более именитый соперник забил дважды. Сначала Распадори на 40-й, а затем Камбьязо на 50-й.
Лучано Спаллетти провел последнюю игру на посту главного тренера Италии.
Чемпион мира. Квалификация. Группа I, 9 июня.
Италия – Молдова – 2:0
Голы: Распадори, 40, Камбьязо, 50.
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица группы I
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