Италия – Молдова – 2:0. Спаллетти хлопнул дверью. Видео голов и обзор

9 июня в отборочном матче к чемпионату мира по футболу 2026 встретились Италия и Молдова.

Для Сквадры Адзурры было важно победить – ведь подопечные Лучано Спаллетти откровенно провалили первую игру против Норвегии.

Итальянцы матч выиграли, но даже с Молдовой у команды были проблемы. Гостям не удалось реализовать свои моменты, а вот создали они столько же, сколько и итальянцы – по 7 ударов в створ.

Зато более именитый соперник забил дважды. Сначала Распадори на 40-й, а затем Камбьязо на 50-й.

Лучано Спаллетти провел последнюю игру на посту главного тренера Италии.

Чемпион мира. Квалификация. Группа I, 9 июня.

Италия – Молдова – 2:0

Голы: Распадори, 40, Камбьязо, 50.

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица группы I