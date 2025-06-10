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  4. Италия – Молдова – 2:0. Спаллетти хлопнул дверью. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Италия
09.06.2025 21:45 – FT 2 : 0
Молдова
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Чемпионат мира
10 июня 2025, 01:35 | Обновлено 10 июня 2025, 02:01
77
0

Италия – Молдова – 2:0. Спаллетти хлопнул дверью. Видео голов и обзор

Сквадра Адзурра одержала победу над более слабым соперником

10 июня 2025, 01:35 | Обновлено 10 июня 2025, 02:01
77
0
Италия – Молдова – 2:0. Спаллетти хлопнул дверью. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

9 июня в отборочном матче к чемпионату мира по футболу 2026 встретились Италия и Молдова.

Для Сквадры Адзурры было важно победить – ведь подопечные Лучано Спаллетти откровенно провалили первую игру против Норвегии.

Итальянцы матч выиграли, но даже с Молдовой у команды были проблемы. Гостям не удалось реализовать свои моменты, а вот создали они столько же, сколько и итальянцы – по 7 ударов в створ.

Зато более именитый соперник забил дважды. Сначала Распадори на 40-й, а затем Камбьязо на 50-й.

Лучано Спаллетти провел последнюю игру на посту главного тренера Италии.

Чемпион мира. Квалификация. Группа I, 9 июня.

Италия – Молдова – 2:0

Голы: Распадори, 40, Камбьязо, 50.

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица группы I

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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