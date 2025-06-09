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ЧМ. Квалификация. Европа
Италия
09.06.2025 21:45 – FT 2 : 0
Молдова
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Чемпионат мира
09 июня 2025, 23:40 | Обновлено 09 июня 2025, 23:49
188
0

Норвегия с Холандом мчится на мундиаль. Первая победа Италии в отборе

Состоялись два матча в группе I

09 июня 2025, 23:40 | Обновлено 09 июня 2025, 23:49
188
0
Норвегия с Холандом мчится на мундиаль. Первая победа Италии в отборе
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Сегодня, 9 июня, продолжились матчи отбора на чемпионат мира по футболу 2026. Было сыграно два матча в группе I.

Сборная Италии после катастрофического старта в квалификации (поражение от Норвегии 0:4) одержала первую победу в группе. Скуадра Адзурра на домашнем поле благодаря голам Джакомо Распадори и Андреа Камбьязо одолела Молдову – 2:0.

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100% результат в отборе на мундиаль продолжает показывать сборная Норвегии. Викинги благодаря единственному голу Эрлинга Холанда обыграли на выезде Эстонию и одержали четвертую победу подряд в отборе.

Чемпион мира. Квалификация. Группа I, 9 июня.

Италия – Молдова – 2:0
Голы: Распадори, 40, Камбьязо, 50.

Эстония – Норвегия – 0:1
Гол: Холанд, 62.

Турнирная таблица группы I

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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