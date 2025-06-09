Норвегия с Холандом мчится на мундиаль. Первая победа Италии в отборе
Состоялись два матча в группе I
Сегодня, 9 июня, продолжились матчи отбора на чемпионат мира по футболу 2026. Было сыграно два матча в группе I.
Сборная Италии после катастрофического старта в квалификации (поражение от Норвегии 0:4) одержала первую победу в группе. Скуадра Адзурра на домашнем поле благодаря голам Джакомо Распадори и Андреа Камбьязо одолела Молдову – 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
100% результат в отборе на мундиаль продолжает показывать сборная Норвегии. Викинги благодаря единственному голу Эрлинга Холанда обыграли на выезде Эстонию и одержали четвертую победу подряд в отборе.
Чемпион мира. Квалификация. Группа I, 9 июня.
Италия – Молдова – 2:0
Голы: Распадори, 40, Камбьязо, 50.
Эстония – Норвегия – 0:1
Гол: Холанд, 62.
Турнирная таблица группы I
Victory in Reggio Emilia! ✅#ITAMDA #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/jGF3e0aryw— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) June 9, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Туринский клуб связывают с Зинченко
Украинцем интересуется «Астон Вилла»