Норвегия с Холандом мчится на мундиаль. Первая победа Италии в отборе

Сегодня, 9 июня, продолжились матчи отбора на чемпионат мира по футболу 2026. Было сыграно два матча в группе I.

Сборная Италии после катастрофического старта в квалификации (поражение от Норвегии 0:4) одержала первую победу в группе. Скуадра Адзурра на домашнем поле благодаря голам Джакомо Распадори и Андреа Камбьязо одолела Молдову – 2:0.

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100% результат в отборе на мундиаль продолжает показывать сборная Норвегии. Викинги благодаря единственному голу Эрлинга Холанда обыграли на выезде Эстонию и одержали четвертую победу подряд в отборе.

Чемпион мира. Квалификация. Группа I, 9 июня.

Италия – Молдова – 2:0

Голы: Распадори, 40, Камбьязо, 50.

Эстония – Норвегия – 0:1

Гол: Холанд, 62.

Турнирная таблица группы I