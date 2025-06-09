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ЧМ. Квалификация. Европа
Италия
09.06.2025 21:45 - : -
Молдова
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Чемпионат мира
09 июня 2025, 18:56 |
34
0

Италия – Молдова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 9 июня в 21:45 по Киеву

09 июня 2025, 18:56 |
34
0
Италия – Молдова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 9 июня, состоится матч отбора на чемпионат мира 2026 между сборными Италии и Молдовы.

Игра состоится на стадионе «Мапеи» в Реджо-Эмилии. Начало встречи запланировано в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Кроме сборных Италии и Молдовы, в группе I поборються за путевку на чемпионат мира команды Норвегии, Эстонии и Израиля.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Италия – Молдова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Италия – Молдова
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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