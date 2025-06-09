В понедельник, 9 июня, состоится матч отбора на чемпионат мира 2026 между сборными Италии и Молдовы.

Игра состоится на стадионе «Мапеи» в Реджо-Эмилии. Начало встречи запланировано в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Кроме сборных Италии и Молдовы, в группе I поборються за путевку на чемпионат мира команды Норвегии, Эстонии и Израиля.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Италия – Молдова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция