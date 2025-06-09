Чемпионат мира09 июня 2025, 18:56 |
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Италия – Молдова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 9 июня в 21:45 по Киеву
09 июня 2025, 18:56 |
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В понедельник, 9 июня, состоится матч отбора на чемпионат мира 2026 между сборными Италии и Молдовы.
Игра состоится на стадионе «Мапеи» в Реджо-Эмилии. Начало встречи запланировано в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Кроме сборных Италии и Молдовы, в группе I поборються за путевку на чемпионат мира команды Норвегии, Эстонии и Израиля.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Италия – Молдова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Италия – МолдоваСмотреть трансляцию
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