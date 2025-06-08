Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Италия – Молдова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Чемпионат мира
08 июня 2025, 20:34 |
127
1

Италия – Молдова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 9 июня в 21:45 по киевскому времени

08 июня 2025, 20:34 |
127
1
Италия – Молдова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Италии

9 июня на «Мапеи – Читта дель Триколоре» пройдет матч 4-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Италии сыграет против сборной Молдовы. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Италия

Команда смогла стать победителем Евро-2020. Но до этого она пропустила чемпионат мира, и потом, уже при Манчини, не пробилась на мундиаль в Катаре. Потом Роберто сбежал, в Саудовскую Аравию. Но уже при Спаллетти с трудом избежали новой неудачи. Только сровняв на 90+ минуте с хорватами, вышли в плей-офф – но там сразу проиграли Швейцарии, причем 0:2.

В Лиге Наций сборная показала себя неплохо, но выше головы не прыгнула. Даже обеспечив себе задел в виде выездной победы во Франции, ей же отдали первое место из-за поражения в шестом туре. А потом вроде бы и минимально уступили немца в четвертьфинале, но, по сути, сначала проиграли им дома, потом в ответном поединке «горели» 0:3, и только потом расслабленная Германия позволила сопернику вырвать «ничейный» камбэк. Начиная борьбу в отборе, с Норвегией, возможно, не собрались. Ведь, пропустив в первом тайме уже трижды, так ничем и не ответили.

Молдова

Сборная откровенно слаба. Но последние годы принесли довольно неплохие, с оговорками на уровень футболистов. Сначала в отборе на Евро было несколько неожиданных побед – в итоге собрали 10 очков, всего на одно меньше, чем звездная Польша. Потом получилось выиграть свою группу в Лиге Наций, пусть даже в дивизионе D, с противниками уровня Мальты и Андорры.

Впрочем, все равно подопечные Клещенко остаются аутсайдерами с ограниченными возможностями. И в марте они проиграли не только Норвегии, но и на своем поле скромному сопернику, Эстонии. Новое "окно" началось с товарищеского поединка против поляков – и безусловного поражения, 0:2.

Статистика личных встреч

Все пять очных поединков были выиграны итальянскими звездами.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, как теперь итальянцам нужно реабилитироваться перед болельщиками, и все условия для этого есть – ставим на хозяев с форой «-2,5» (коэффициент – 1,77).

Прогноз Sport.ua
Италия
9 июня 2025 -
21:45
Молдова
Победа Италии с форой -2,5 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фарерские острова – Гибралтар. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Хорватия – Чехия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Казахстан – Македония. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
сборная Италии по футболу сборная Молдовы по футболу прогнозы на футбол прогнозы чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Футбол | 08 июня 2025, 07:15 11
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа

Тренер хочет ускорить трансфер Хоана Гарсии

Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
Бокс | 08 июня 2025, 08:28 4
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»

Василий получил травму спины

Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Футбол | 08.06.2025, 00:33
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
17-летний суперталант станет игроком Реала. Фабрицио Романо подвтердил
Футбол | 08.06.2025, 20:40
17-летний суперталант станет игроком Реала. Фабрицио Романо подвтердил
17-летний суперталант станет игроком Реала. Фабрицио Романо подвтердил
Окружение форварда Шахтера работает над его трансфером в Бундеслигу
Футбол | 08.06.2025, 17:27
Окружение форварда Шахтера работает над его трансфером в Бундеслигу
Окружение форварда Шахтера работает над его трансфером в Бундеслигу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
А ми тут нашу збірну хажм за гру з Канадою Новегія грохнула грандову Італію в офіційному матчі!!!!!!! Ну так, Спалетті подав у відставку, а Реброва хрен мітлою виженеш!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 18
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
08.06.2025, 01:32 8
Футбол
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
06.06.2025, 23:25 28
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
08.06.2025, 06:23 3
Футбол
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
07.06.2025, 04:40 1
Футбол
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
08.06.2025, 02:01 10
Футбол
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
07.06.2025, 14:17 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем