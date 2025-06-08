Италия – Молдова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

9 июня на «Мапеи – Читта дель Триколоре» пройдет матч 4-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Италии сыграет против сборной Молдовы. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Италия

Команда смогла стать победителем Евро-2020. Но до этого она пропустила чемпионат мира, и потом, уже при Манчини, не пробилась на мундиаль в Катаре. Потом Роберто сбежал, в Саудовскую Аравию. Но уже при Спаллетти с трудом избежали новой неудачи. Только сровняв на 90+ минуте с хорватами, вышли в плей-офф – но там сразу проиграли Швейцарии, причем 0:2.

В Лиге Наций сборная показала себя неплохо, но выше головы не прыгнула. Даже обеспечив себе задел в виде выездной победы во Франции, ей же отдали первое место из-за поражения в шестом туре. А потом вроде бы и минимально уступили немца в четвертьфинале, но, по сути, сначала проиграли им дома, потом в ответном поединке «горели» 0:3, и только потом расслабленная Германия позволила сопернику вырвать «ничейный» камбэк. Начиная борьбу в отборе, с Норвегией, возможно, не собрались. Ведь, пропустив в первом тайме уже трижды, так ничем и не ответили.

Молдова

Сборная откровенно слаба. Но последние годы принесли довольно неплохие, с оговорками на уровень футболистов. Сначала в отборе на Евро было несколько неожиданных побед – в итоге собрали 10 очков, всего на одно меньше, чем звездная Польша. Потом получилось выиграть свою группу в Лиге Наций, пусть даже в дивизионе D, с противниками уровня Мальты и Андорры.

Впрочем, все равно подопечные Клещенко остаются аутсайдерами с ограниченными возможностями. И в марте они проиграли не только Норвегии, но и на своем поле скромному сопернику, Эстонии. Новое "окно" началось с товарищеского поединка против поляков – и безусловного поражения, 0:2.

Статистика личных встреч

Все пять очных поединков были выиграны итальянскими звездами.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, как теперь итальянцам нужно реабилитироваться перед болельщиками, и все условия для этого есть – ставим на хозяев с форой «-2,5» (коэффициент – 1,77).