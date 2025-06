Он тренировал украинца. Известному специалисту разрешили возглавить Италию

Федерация футбола Италии определилась с тренером, который будет работать во главе национальной команды. Бывший тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери получил разрешение от президента ФФИ Габриэле Гривины совмещать две работы.

Дело в том, что итальянец в сезоне 2024/25 был главным тренером «волков», но после завершения чемпионата покинул свою должность и стал советником президента «Ромы». Стоит отметить, что в составе римского коллектива играет украинский форвард Артем Довбик.

После долгих совещаний президент Федерации футбола позволил Раньери одновременно работать и в римском клубе, и возглавлять сборную Италии. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

9 мая состоится матч отбора к чемпионату мира Италия – Молдова, который станет последним для главного тренера хозяев Лучано Спаллетти. Накануне наставник заявил, что покинет свою должность в ближайшее время.

