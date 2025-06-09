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  4. Он тренировал украинца. Известному специалисту разрешили возглавить Италию
Италия
09 июня 2025, 11:26 |
502
1

Он тренировал украинца. Известному специалисту разрешили возглавить Италию

Клаудио Раньери будет совмещать две работы

09 июня 2025, 11:26 |
502
1
Он тренировал украинца. Известному специалисту разрешили возглавить Италию
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Федерация футбола Италии определилась с тренером, который будет работать во главе национальной команды. Бывший тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери получил разрешение от президента ФФИ Габриэле Гривины совмещать две работы.

Дело в том, что итальянец в сезоне 2024/25 был главным тренером «волков», но после завершения чемпионата покинул свою должность и стал советником президента «Ромы». Стоит отметить, что в составе римского коллектива играет украинский форвард Артем Довбик.

После долгих совещаний президент Федерации футбола позволил Раньери одновременно работать и в римском клубе, и возглавлять сборную Италии. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

9 мая состоится матч отбора к чемпионату мира Италия – Молдова, который станет последним для главного тренера хозяев Лучано Спаллетти. Накануне наставник заявил, что покинет свою должность в ближайшее время.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Клаудио Раньери Федерация футбола Италии назначение тренера отставка Артем Довбик
Николай Титюк Источник: Николо Скира
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Gargantua81
интересный чувак Раньери
жизнь как сюжет для фильма
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