Он тренировал украинца. Известному специалисту разрешили возглавить Италию
Клаудио Раньери будет совмещать две работы
Федерация футбола Италии определилась с тренером, который будет работать во главе национальной команды. Бывший тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери получил разрешение от президента ФФИ Габриэле Гривины совмещать две работы.
Дело в том, что итальянец в сезоне 2024/25 был главным тренером «волков», но после завершения чемпионата покинул свою должность и стал советником президента «Ромы». Стоит отметить, что в составе римского коллектива играет украинский форвард Артем Довбик.
После долгих совещаний президент Федерации футбола позволил Раньери одновременно работать и в римском клубе, и возглавлять сборную Италии. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.
9 мая состоится матч отбора к чемпионату мира Италия – Молдова, который станет последним для главного тренера хозяев Лучано Спаллетти. Накануне наставник заявил, что покинет свою должность в ближайшее время.
#FIGC’s President Gabriele #Gravina has given the green light to Claudio #Ranieri for having a double appointment: #Italy National Team coach and #ASRoma’s advisor to the President Friedkin. Gravina is now waiting for final yes of Ranieri. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 9, 2025
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