Англия в последний раз проигрывала матч отбора ЧМ в 2009 году... Украине!

Сегодня состоится матч отборочного турнира чемпионата мира, в котором сборная Англии сыграет на выезде со сборной Андорры.

Последний раз англичане проиграли матч квалификации к чемпионату мира еще в 2010 году. Сборной, которая в последний раз побеждала Англию, была Украина в тогда еще Днепропетровске.

С тех пор Англия сыграла 33 матча, в которых 25 раз победила и 8 раз сыграла вничью.

Сборная Англии в отборочном цикле чемпионата мира после поражения в Украине:

КЧМ-2010:

Англия – Беларусь 3:0

КЧМ-2014:

Молдова – Англия 0:5

Англия – Украина 1:1

Англия – Сан-Марино 5:0

Польша – Англия 1:1

Сан-Марино – Англия 0:8

Черногория – Англия 1:1

Англия – Молдова 4:0

Украина – Англия 0:0

Англия – Черногория 4:1

Англия – Польша 2:0

КЧМ-2018:

Словакия – Англия 0:1

Англия – Мальта 2:0

Словения – Англия 0:0

Англия – Шотландия 3:0

Англия – Литва 2:0

Шотландия – Англия 2:2

Мальта – Англия 0:4

Англия – Словакия 2:1

Англия – Словения 1:0

Литва – Англия 0:1

КЧМ-2022:

Англия – Сан-Марино 5:0

Албания – Англия 0:2

Англия – Польша 2:1

Венгрия – Англия 0:4

Англия – Андорра 4:0

Польша – Англия 1:1

Андорра – Англия 0:5

Англия – Венгрия 1:1

Англия – Албания 5:0

Сан-Марино – Англия 0:10

КЧМ-2026:

Англия – Албания 2:0

Англия – Латвия 3:0