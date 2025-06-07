Англия в последний раз проигрывала матч отбора ЧМ в 2009 году... Украине!
Гол Сергея Назаренко был последним победным над англичанами в турнире
Сегодня состоится матч отборочного турнира чемпионата мира, в котором сборная Англии сыграет на выезде со сборной Андорры.
Последний раз англичане проиграли матч квалификации к чемпионату мира еще в 2010 году. Сборной, которая в последний раз побеждала Англию, была Украина в тогда еще Днепропетровске.
С тех пор Англия сыграла 33 матча, в которых 25 раз победила и 8 раз сыграла вничью.
Сборная Англии в отборочном цикле чемпионата мира после поражения в Украине:
КЧМ-2010:
- Англия – Беларусь 3:0
КЧМ-2014:
- Молдова – Англия 0:5
- Англия – Украина 1:1
- Англия – Сан-Марино 5:0
- Польша – Англия 1:1
- Сан-Марино – Англия 0:8
- Черногория – Англия 1:1
- Англия – Молдова 4:0
- Украина – Англия 0:0
- Англия – Черногория 4:1
- Англия – Польша 2:0
КЧМ-2018:
- Словакия – Англия 0:1
- Англия – Мальта 2:0
- Словения – Англия 0:0
- Англия – Шотландия 3:0
- Англия – Литва 2:0
- Шотландия – Англия 2:2
- Мальта – Англия 0:4
- Англия – Словакия 2:1
- Англия – Словения 1:0
- Литва – Англия 0:1
КЧМ-2022:
- Англия – Сан-Марино 5:0
- Албания – Англия 0:2
- Англия – Польша 2:1
- Венгрия – Англия 0:4
- Англия – Андорра 4:0
- Польша – Англия 1:1
- Андорра – Англия 0:5
- Англия – Венгрия 1:1
- Англия – Албания 5:0
- Сан-Марино – Англия 0:10
КЧМ-2026:
- Англия – Албания 2:0
- Англия – Латвия 3:0
You'd have to go back to 2010 for England last loss in a World Cup qualifier 🗓️⏮️ pic.twitter.com/YFvKv7sdjD— LiveScore (@livescore) June 7, 2025
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