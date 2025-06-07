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Чемпионат мира
07 июня 2025, 17:37 |
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Англия в последний раз проигрывала матч отбора ЧМ в 2009 году... Украине!

Гол Сергея Назаренко был последним победным над англичанами в турнире

07 июня 2025, 17:37 |
410
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Англия в последний раз проигрывала матч отбора ЧМ в 2009 году... Украине!
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня состоится матч отборочного турнира чемпионата мира, в котором сборная Англии сыграет на выезде со сборной Андорры.

Последний раз англичане проиграли матч квалификации к чемпионату мира еще в 2010 году. Сборной, которая в последний раз побеждала Англию, была Украина в тогда еще Днепропетровске.

С тех пор Англия сыграла 33 матча, в которых 25 раз победила и 8 раз сыграла вничью.

Сборная Англии в отборочном цикле чемпионата мира после поражения в Украине:

КЧМ-2010:

  • Англия – Беларусь 3:0

КЧМ-2014:

  • Молдова – Англия 0:5
  • Англия – Украина 1:1
  • Англия – Сан-Марино 5:0
  • Польша – Англия 1:1
  • Сан-Марино – Англия 0:8
  • Черногория – Англия 1:1
  • Англия – Молдова 4:0
  • Украина – Англия 0:0
  • Англия – Черногория 4:1
  • Англия – Польша 2:0

КЧМ-2018:

  • Словакия – Англия 0:1
  • Англия – Мальта 2:0
  • Словения – Англия 0:0
  • Англия – Шотландия 3:0
  • Англия – Литва 2:0
  • Шотландия – Англия 2:2
  • Мальта – Англия 0:4
  • Англия – Словакия 2:1
  • Англия – Словения 1:0
  • Литва – Англия 0:1

КЧМ-2022:

  • Англия – Сан-Марино 5:0
  • Албания – Англия 0:2
  • Англия – Польша 2:1
  • Венгрия – Англия 0:4
  • Англия – Андорра 4:0
  • Польша – Англия 1:1
  • Андорра – Англия 0:5
  • Англия – Венгрия 1:1
  • Англия – Албания 5:0
  • Сан-Марино – Англия 0:10

КЧМ-2026:

  • Англия – Албания 2:0
  • Англия – Латвия 3:0
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Сергей Назаренко сборная Англии по футболу чемпионат мира по футболу статистика сборная Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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