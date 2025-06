Англия в последний раз проигрывала матч отбора ЧМ в 2009 году... Украине!

Сегодня состоится матч отборочного турнира чемпионата мира, в котором сборная Англии сыграет на выезде со сборной Андорры.

Последний раз англичане проиграли матч квалификации к чемпионату мира еще в 2010 году. Сборной, которая в последний раз побеждала Англию, была Украина в тогда еще Днепропетровске.

С тех пор Англия сыграла 33 матча, в которых 25 раз победила и 8 раз сыграла вничью.

Сборная Англии в отборочном цикле чемпионата мира после поражения в Украине:

