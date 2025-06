«Заслужил больше уважения». Реакция болельщиков на отставку Постекоглу

«Тоттенхэм» официально объявил о прекращении сотрудничества с Ангелосом Постекоглу. Австралийский специалист провел в клубе два года.

Сезон 2024/25 выдался для «Тоттенхэма» неоднозначным. Команда заняла в чемпионате 17 место, потерпев 22 поражения. При этом «Тоттенхем» выиграл Лигу Европы и получил путевку в Лигу чемпионов.

Постекоглу привел «Тоттенхэм» к первому трофею за 17 лет. И увольнение тренера вызвало у болельщиков «Тоттенхэма» смешанные чувства.

george: Ничто так не сплачивает болельщиков, как ужасное решение после выхода в Лигу чемпионов.

Iss_Craig: Он ваш самый лучший тренер за всю историю, постыдитесь!

Last Word On Spurs: Спасибо, что подарили нам один из лучших вечеров в нашей истории, Анж Постекоглу.

Chef Fratelli: Спасибо, Леви. 22 поражения в лиге – это жалко. Если вы считаете, что победить плохую команду «Манчестер Юнайтед» в финале – это достаточно хорошо, берите его.

SimonSays18: 22 поражения и 17-е место неприемлемы, правильное решение!

Jerod Frank: Позорное решение. Сделал обдуманный шаг, чтобы полностью сосредоточиться на Европе, когда топ-4 был недостижим. Выиграл для нас первый трофей за 17 лет. И вот так вы его благодарите? Какой тренер мог бы попасть в топ-4 с тем кризисом травм, который был у нас в этом году?

Kunle Coded: На данный момент я думаю, что Леви купил клуб только для того, чтобы наказать фанатов «Тоттенхэма», возможно, они что-то сделали с ним в прошлом.

James: Увольнение нашего самого успешного тренера за последние 30 лет. Заслужил больше уважения и несколько месяцев, чтобы навести порядок в лиге. Надеюсь, вы заплатили ему вдвое больше, чем ему причиталось!

Kaan Bayazit: Первый значимый трофей за десятилетия, и вы увольняете тренера. Думаю, выплата бонусов за победу была слишком большой для Леви.

Mitch Fretton: Ошеломлен и невероятно разочарован.

Following a review of performances and after significant reflection, the Club can announce that Ange Postecoglou has been relieved of his duties.

We are extremely grateful to Ange for his commitment and contribution during his two years at the Club.



Ange will always be remembered as only the third manager in our history to deliver a European trophy.



Thank you Ange 🤍 pic.twitter.com/gT6deIaa5e