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Англия
07 июня 2025, 16:19 |
295
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«Заслужил больше уважения». Реакция болельщиков на отставку Постекоглу

Победитель Лиги Европы попрощался с главным тренером

07 июня 2025, 16:19 |
295
1
«Заслужил больше уважения». Реакция болельщиков на отставку Постекоглу
Getty Images/Global Images Ukraine

«Тоттенхэм» официально объявил о прекращении сотрудничества с Ангелосом Постекоглу. Австралийский специалист провел в клубе два года.

Сезон 2024/25 выдался для «Тоттенхэма» неоднозначным. Команда заняла в чемпионате 17 место, потерпев 22 поражения. При этом «Тоттенхем» выиграл Лигу Европы и получил путевку в Лигу чемпионов.

Постекоглу привел «Тоттенхэм» к первому трофею за 17 лет. И увольнение тренера вызвало у болельщиков «Тоттенхэма» смешанные чувства.

george: Ничто так не сплачивает болельщиков, как ужасное решение после выхода в Лигу чемпионов.

Iss_Craig: Он ваш самый лучший тренер за всю историю, постыдитесь!

Last Word On Spurs: Спасибо, что подарили нам один из лучших вечеров в нашей истории, Анж Постекоглу.

Chef Fratelli: Спасибо, Леви. 22 поражения в лиге – это жалко. Если вы считаете, что победить плохую команду «Манчестер Юнайтед» в финале – это достаточно хорошо, берите его.

SimonSays18: 22 поражения и 17-е место неприемлемы, правильное решение!

Jerod Frank: Позорное решение. Сделал обдуманный шаг, чтобы полностью сосредоточиться на Европе, когда топ-4 был недостижим. Выиграл для нас первый трофей за 17 лет. И вот так вы его благодарите? Какой тренер мог бы попасть в топ-4 с тем кризисом травм, который был у нас в этом году?

Kunle Coded: На данный момент я думаю, что Леви купил клуб только для того, чтобы наказать фанатов «Тоттенхэма», возможно, они что-то сделали с ним в прошлом.

James: Увольнение нашего самого успешного тренера за последние 30 лет. Заслужил больше уважения и несколько месяцев, чтобы навести порядок в лиге. Надеюсь, вы заплатили ему вдвое больше, чем ему причиталось!

Kaan Bayazit: Первый значимый трофей за десятилетия, и вы увольняете тренера. Думаю, выплата бонусов за победу была слишком большой для Леви.

Mitch Fretton: Ошеломлен и невероятно разочарован.

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Ангелос Постекоглу реакция болельщиков Тоттенхэм тренеры Дэниел Леви
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Gargantua81
он хороший тренер, но в данном случае обстоятельства (феноменальная эпидемия травм) были сильнее.
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