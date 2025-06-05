Полузащитник Баварии провел 100-й матч в составе сборной Германии

4 июня состоялся полуфинальный матч Лиги наций, в котором сборная Португалии с минимальным счетом одолела команду Германии (2:1).

Этот матч стал юбилейным, 100-м для полузащитника Йозуа Киммиха в составе Бундестим. Игрок «Баварии» стал 14-м футболистом в истории Германии, кто достиг такой отметки.

Лидером рейтинга является легендарный Лотарь Маттеус, в активе которого 150 матчей за национальную команду. В финале Лиги наций Португалия встретится с победителем пары Испания – Франция.

Рейтинг игроков Германии по количеству матчей в составе сборной:

Лотарь Маттеус – 150

Мирослав Клозе – 137

Томас Мюллер – 131

Лукас Подольски – 130

Мануэль Нойер – 124

Бастиан Швайнштайгер –121

Тони Кроос – 114

Филипп Лам–113

Юрген Клинсманн – 108

Юрген Колер – 105

Пер Мертезакер – 104

Франц Бекенбауэр – 103

Томас Хасслер – 101

Йозуа Киммих – 100