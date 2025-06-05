Полузащитник Баварии провел 100-й матч в составе сборной Германии
Бундестим уступила сборной Португалии в полуфинале Лиги наций
4 июня состоялся полуфинальный матч Лиги наций, в котором сборная Португалии с минимальным счетом одолела команду Германии (2:1).
Этот матч стал юбилейным, 100-м для полузащитника Йозуа Киммиха в составе Бундестим. Игрок «Баварии» стал 14-м футболистом в истории Германии, кто достиг такой отметки.
Лидером рейтинга является легендарный Лотарь Маттеус, в активе которого 150 матчей за национальную команду. В финале Лиги наций Португалия встретится с победителем пары Испания – Франция.
Рейтинг игроков Германии по количеству матчей в составе сборной:
- Лотарь Маттеус – 150
- Мирослав Клозе – 137
- Томас Мюллер – 131
- Лукас Подольски – 130
- Мануэль Нойер – 124
- Бастиан Швайнштайгер –121
- Тони Кроос – 114
- Филипп Лам–113
- Юрген Клинсманн – 108
- Юрген Колер – 105
- Пер Мертезакер – 104
- Франц Бекенбауэр – 103
- Томас Хасслер – 101
- Йозуа Киммих – 100
Official: Joshua Kimmich becomes the 14th player to reach 100 caps for Germany pic.twitter.com/KYkBheMKTp— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 4, 2025
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