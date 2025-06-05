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  4. Полузащитник Баварии провел 100-й матч в составе сборной Германии
Лига наций
05 июня 2025, 09:53 |
70
0

Полузащитник Баварии провел 100-й матч в составе сборной Германии

Бундестим уступила сборной Португалии в полуфинале Лиги наций

05 июня 2025, 09:53 |
70
0
Полузащитник Баварии провел 100-й матч в составе сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

4 июня состоялся полуфинальный матч Лиги наций, в котором сборная Португалии с минимальным счетом одолела команду Германии (2:1).

Этот матч стал юбилейным, 100-м для полузащитника Йозуа Киммиха в составе Бундестим. Игрок «Баварии» стал 14-м футболистом в истории Германии, кто достиг такой отметки.

Лидером рейтинга является легендарный Лотарь Маттеус, в активе которого 150 матчей за национальную команду. В финале Лиги наций Португалия встретится с победителем пары Испания – Франция.

Рейтинг игроков Германии по количеству матчей в составе сборной:

  • Лотарь Маттеус – 150
  • Мирослав Клозе – 137
  • Томас Мюллер – 131
  • Лукас Подольски – 130
  • Мануэль Нойер – 124
  • Бастиан Швайнштайгер –121
  • Тони Кроос – 114
  • Филипп Лам–113
  • Юрген Клинсманн – 108
  • Юрген Колер – 105
  • Пер Мертезакер – 104
  • Франц Бекенбауэр – 103
  • Томас Хасслер – 101
  • Йозуа Киммих – 100
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Лига наций сборная Португалии по футболу сборная Германии по футболу Германия - Португалия Йозуа Киммих Лотар Маттеус статистика
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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