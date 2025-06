Полузащитник Баварии провел 100-й матч в составе сборной Германии

4 июня состоялся полуфинальный матч Лиги наций, в котором сборная Португалии с минимальным счетом одолела команду Германии (2:1).

Этот матч стал юбилейным, 100-м для полузащитника Йозуа Киммиха в составе Бундестим. Игрок «Баварии» стал 14-м футболистом в истории Германии, кто достиг такой отметки.

Лидером рейтинга является легендарный Лотарь Маттеус, в активе которого 150 матчей за национальную команду. В финале Лиги наций Португалия встретится с победителем пары Испания – Франция.

