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Англия
04 июня 2025, 08:33 |
314
1

Одноклубник украинца стал лучшим по количеству сейвов в сезоне АПЛ

Марк Флеккен провел отличный сезон в АПЛ и перебрался в Бундеслигу

04 июня 2025, 08:33 |
314
1
Одноклубник украинца стал лучшим по количеству сейвов в сезоне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Флеккен

Новым голкипером леверкузенского Байера стал Марк Флеккен, который в сезоне 2024/25 выступал за Брентфорд.

В сезоне 2024/25 нидерландец совершил 153 сейва, что является лучшим показателем не только в АПЛ, но и среди всех вратарей топ-5 европейских чемпионатов.

Топ-10 голкиперов АПЛ по количеству совершенных сейвов в сезоне 2024/25:

  • 153 - Марк Флеккен (Брентфорд)
  • 125 - Арон Ремсдейл (Саутгемптон)
  • 122 - Джордан Пикфорд (Эвертон)
  • 120 - Матц Селс (Ноттингем Форрест)
  • 110 - Бернд Лено (Фулгэм)
  • 104 - Дин Гендерсон (Кристалл Пелас)
  • 103 - Мадс Германсен (Лестер Сити)
  • 100 - Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  • 97 - Кепа Аррисабалага (Борнмут)
  • 95 - Роберт Санчес (Челси)

Начиная с сезона 2016/17, только двум вратарям удалось совершить большее количество сейвов в конкретном сезоне АПЛ:

  • 166 – Сэм Джонстон (2020/21, Вест Бромвич)
  • 154 - Давид Рая (2022/23, Брентфорд)
  • 153 – Марк Флеккен (2024/25, Брентфорд)
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Марк Флеккен статистика Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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ivankondrat96
Це одна із складових вдалого виступу Брентфорда у сезоні АПЛ
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