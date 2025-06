Одноклубник украинца стал лучшим по количеству сейвов в сезоне АПЛ

Новым голкипером леверкузенского Байера стал Марк Флеккен, который в сезоне 2024/25 выступал за Брентфорд.

В сезоне 2024/25 нидерландец совершил 153 сейва, что является лучшим показателем не только в АПЛ, но и среди всех вратарей топ-5 европейских чемпионатов.

Топ-10 голкиперов АПЛ по количеству совершенных сейвов в сезоне 2024/25:

Начиная с сезона 2016/17, только двум вратарям удалось совершить большее количество сейвов в конкретном сезоне АПЛ:

