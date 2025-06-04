Одноклубник украинца стал лучшим по количеству сейвов в сезоне АПЛ
Марк Флеккен провел отличный сезон в АПЛ и перебрался в Бундеслигу
Новым голкипером леверкузенского Байера стал Марк Флеккен, который в сезоне 2024/25 выступал за Брентфорд.
В сезоне 2024/25 нидерландец совершил 153 сейва, что является лучшим показателем не только в АПЛ, но и среди всех вратарей топ-5 европейских чемпионатов.
Топ-10 голкиперов АПЛ по количеству совершенных сейвов в сезоне 2024/25:
- 153 - Марк Флеккен (Брентфорд)
- 125 - Арон Ремсдейл (Саутгемптон)
- 122 - Джордан Пикфорд (Эвертон)
- 120 - Матц Селс (Ноттингем Форрест)
- 110 - Бернд Лено (Фулгэм)
- 104 - Дин Гендерсон (Кристалл Пелас)
- 103 - Мадс Германсен (Лестер Сити)
- 100 - Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- 97 - Кепа Аррисабалага (Борнмут)
- 95 - Роберт Санчес (Челси)
Начиная с сезона 2016/17, только двум вратарям удалось совершить большее количество сейвов в конкретном сезоне АПЛ:
- 166 – Сэм Джонстон (2020/21, Вест Бромвич)
- 154 - Давид Рая (2022/23, Брентфорд)
- 153 – Марк Флеккен (2024/25, Брентфорд)
153 - Mark Flekken made 153 saves in the Premier League last season, more than any other goalkeeper in Europe's big five leagues in 2024-25. Stopper. @OptaJohan https://t.co/tczzGdhoPu— OptaFranz (@OptaFranz) June 3, 2025
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