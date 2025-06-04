Одноклубник украинца стал лучшим по количеству сейвов в сезоне АПЛ

Новым голкипером леверкузенского Байера стал Марк Флеккен, который в сезоне 2024/25 выступал за Брентфорд.

В сезоне 2024/25 нидерландец совершил 153 сейва, что является лучшим показателем не только в АПЛ, но и среди всех вратарей топ-5 европейских чемпионатов.

Топ-10 голкиперов АПЛ по количеству совершенных сейвов в сезоне 2024/25:

153 - Марк Флеккен (Брентфорд)

125 - Арон Ремсдейл (Саутгемптон)

122 - Джордан Пикфорд (Эвертон)

120 - Матц Селс (Ноттингем Форрест)

110 - Бернд Лено (Фулгэм)

104 - Дин Гендерсон (Кристалл Пелас)

103 - Мадс Германсен (Лестер Сити)

100 - Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)

97 - Кепа Аррисабалага (Борнмут)

95 - Роберт Санчес (Челси)

Начиная с сезона 2016/17, только двум вратарям удалось совершить большее количество сейвов в конкретном сезоне АПЛ:

166 – Сэм Джонстон (2020/21, Вест Бромвич)

154 - Давид Рая (2022/23, Брентфорд)

153 – Марк Флеккен (2024/25, Брентфорд)