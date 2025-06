Синнер стал рекордсменом по количеству побед среди итальянцев

Первая ракетка мира Янник Синнер вписал свое имя в еще одну главу истории итальянского тенниса.

После победы над Андреем Рублевым в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции он стал итальянским теннисистом с наибольшим количеством побед на турнирах Большого шлема с начала Открытой эры.

Также в свои 23 года Янник Синнер стал пятым самым молодым игроком в Открытой эре, достигшим шести и более подряд четвертьфиналов в мужском одиночном разряде на турнирах Большого шлема.

72 - Jannik Sinner has claimed a 72nd Men’s Singles match win at a Grand Slam event, surpassing Fabio Fognini (71) for the most of any Italian in the Open Era. Leader. #RolandGarros | @rolandgarros @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/vi74YQE68R