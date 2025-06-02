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  4. «Позывной Феникс». Реакция болельщиков на камбек Свитолиной
Ролан Гаррос
02 июня 2025, 10:54 |
859
1

«Позывной Феникс». Реакция болельщиков на камбек Свитолиной

Элина Свитолина отыграла 3 матчбола у Жасмин Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос

02 июня 2025, 10:54 |
859
1
«Позывной Феникс». Реакция болельщиков на камбек Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В воскресенье, 1 июня, первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025 встретилась с Жасмин Паолини (Италия, WTA 4). Украинка переиграла прошлогоднюю финалистку Ролан Гаррос в трех сетах.

Первый сет Паолини выиграла 6:4. Во второй партии Свитолина проигрывала 1:4 и 3:5. Итальянка подавала на матч, но Элина смогла взять гейм. В 10-м гейме Свитолина отыграла два матчбола и сравняла счет на 5:5.

На тай-брейке Свитолина счете при 5:6 снова не позволила Жасмин реализовать матч-поинт. Не использовав три матчбола, итальянка сломалась психологически и проиграла третий сет 1:6.

Игра Свитолиной и особенно ее бойцовские качества восхитили болельщиков.

GraciasRafa: Какой подвиг Свитолиной!

Gil Nunes: Свитолина, позывной Феникс, действительно заслуживает выхода в финал...👏🏻👏🏻👏🏻🚀

hehe haha: Тигр.

Beckie Staricek: Как говорил мой покойный отец: «Все не закончено, пока не закончится».

Angelo52: Физические изменения Свитолиной впечатляют.

kuren #justiceforcrystal: Боже мой, как Свитолина выиграла второй сет?

Nethlie Ulysse Fils-Aimé: Это был явно подарок от Паолини, хотя я и уважаю стойкость Свитолиной.

Paul Bacon: Какой матч!!! Побеждала Паолини, но, к сожалению, она проиграла Светолиной в трех сетах.

Rita: Свитолина действительно заслужила свою победу, вау..

Jean Gajardo: То, что сделала Свитолина, впечатляет.

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Элина Свитолина Жасмин Паолини Ролан Гаррос 2025 реакция болельщиков теннис
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Mystic_Healer
а де скріни зі спорт.уа?
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