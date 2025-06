«Позывной Феникс». Реакция болельщиков на камбек Свитолиной

В воскресенье, 1 июня, первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025 встретилась с Жасмин Паолини (Италия, WTA 4). Украинка переиграла прошлогоднюю финалистку Ролан Гаррос в трех сетах.

Первый сет Паолини выиграла 6:4. Во второй партии Свитолина проигрывала 1:4 и 3:5. Итальянка подавала на матч, но Элина смогла взять гейм. В 10-м гейме Свитолина отыграла два матчбола и сравняла счет на 5:5.

На тай-брейке Свитолина счете при 5:6 снова не позволила Жасмин реализовать матч-поинт. Не использовав три матчбола, итальянка сломалась психологически и проиграла третий сет 1:6.

Игра Свитолиной и особенно ее бойцовские качества восхитили болельщиков.

GraciasRafa: Какой подвиг Свитолиной!

Gil Nunes: Свитолина, позывной Феникс, действительно заслуживает выхода в финал...👏🏻👏🏻👏🏻🚀

hehe haha: Тигр.

Beckie Staricek: Как говорил мой покойный отец: «Все не закончено, пока не закончится».

Angelo52: Физические изменения Свитолиной впечатляют.

kuren #justiceforcrystal: Боже мой, как Свитолина выиграла второй сет?

Nethlie Ulysse Fils-Aimé: Это был явно подарок от Паолини, хотя я и уважаю стойкость Свитолиной.

Paul Bacon: Какой матч!!! Побеждала Паолини, но, к сожалению, она проиграла Светолиной в трех сетах.

Rita: Свитолина действительно заслужила свою победу, вау..

Jean Gajardo: То, что сделала Свитолина, впечатляет.

6-4, 4-1 down, and Elina Svitolina said “not done yet”. The Ukrainian’s comeback against Paolini headlines our Extraordinary Moments with @HaierOfficial#RolandGarros pic.twitter.com/8G5w8f5puC