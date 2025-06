Обмен игроками. Байер хочет добавить пункт в соглашение Ливерпуля по Вирцу

Леверкузенский «Байер» ведет активные переговоры с «Ливерпулем» по трансферу молодого таланта Флориана Вирца.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, немецкий клуб хочет включить в сделку по Вирцу игрока «Ливерпуля» – Джарелла Куанса илт Харви Эллиотта.

Пока стороны не приняли никакого решения, однако клубы продолжают общаться.

Напомним, что «Ливерпуль» провел успешные переговоры с Вирцом и убедил его перейти в английский клуб. Прогнозируемо в «Ливерпуле» Флориан будет зарабатывать 10 млн евро в год.

