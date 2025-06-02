Обмен игроками. Байер хочет добавить пункт в соглашение Ливерпуля по Вирцу
Немецкий клуб хочет получить Джарелла Куанса и Харви Эллиотта
Леверкузенский «Байер» ведет активные переговоры с «Ливерпулем» по трансферу молодого таланта Флориана Вирца.
По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, немецкий клуб хочет включить в сделку по Вирцу игрока «Ливерпуля» – Джарелла Куанса илт Харви Эллиотта.
Пока стороны не приняли никакого решения, однако клубы продолжают общаться.
Напомним, что «Ливерпуль» провел успешные переговоры с Вирцом и убедил его перейти в английский клуб. Прогнозируемо в «Ливерпуле» Флориан будет зарабатывать 10 млн евро в год.
🚨⚫️🔴 Bayer 04 Leverkusen have the idea to include Harvey Elliott or Jarell Quansah in the deal for Florian #Wirtz.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 1, 2025
There’s no final decision on this yet, but talks are ongoing. #LFC @SkySportDE 🏴 pic.twitter.com/j9NInh9LDA
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