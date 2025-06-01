Рекодсмен среди аргентинцев. Месси превзошел достижение Дзанетти
Произошло это в очередном матче чемпионата МЛС против Коламбуса
В очередном матче МЛС «Интер Майами» победил «Коламбус Крю» со счетом 5:1.
Этот матч стал знаковым для Лионеля Месси: он стал аргентинцем с наибольшим количеством сыгранных матчей в карьере (1103). Предыдущее достижение принадлежало Хавьеру Дзанетти.
- 1103 – Лионель Месси
- 1102 – Хавьер Дзанетти
В этом матче Месси забил два гола и отдал три результативные передачи. Это уже второй матч Лионеля в МЛС, в котором он отметился 5+ результативными действиями.
- 04.05.2024: 1+5
- 31.05.2025: 2+3
Таким образом, теперь на счету аргентинского форварда – 865 голов и 384 результативные передачи в карьере.
The second player in MLS history to twice register 5+ goal contributions in a single game.— Major League Soccer (@MLS) June 1, 2025
Messi things. 🐐 pic.twitter.com/30Ik15Ozvj
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один из немногих считал, что Криштиану и Месси не могли показать свой максимум на Мундиалях из-за того, что они были и июню-июлю выжаты как лимон гонкой за голами и кубками с августа по май из цикла в цикл
но Роналду поди останови в гонке за мифическим рекордом в 1000 голов перед ЧМ, возьми попешеходь как Лёня, хотя бы зиму, сэкономься