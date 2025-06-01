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Major League Soccer
01 июня 2025, 10:13 | Обновлено 01 июня 2025, 10:19
475
2

Рекодсмен среди аргентинцев. Месси превзошел достижение Дзанетти

Произошло это в очередном матче чемпионата МЛС против Коламбуса

01 июня 2025, 10:13 | Обновлено 01 июня 2025, 10:19
475
2
Рекодсмен среди аргентинцев. Месси превзошел достижение Дзанетти
Getty Images/Global Images Ukraine

В очередном матче МЛС «Интер Майами» победил «Коламбус Крю» со счетом 5:1.

Этот матч стал знаковым для Лионеля Месси: он стал аргентинцем с наибольшим количеством сыгранных матчей в карьере (1103). Предыдущее достижение принадлежало Хавьеру Дзанетти.

  • 1103 – Лионель Месси
  • 1102 – Хавьер Дзанетти

В этом матче Месси забил два гола и отдал три результативные передачи. Это уже второй матч Лионеля в МЛС, в котором он отметился 5+ результативными действиями.

  • 04.05.2024: 1+5
  • 31.05.2025: 2+3

Таким образом, теперь на счету аргентинского форварда – 865 голов и 384 результативные передачи в карьере.

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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Интер Майами Коламбус Крю статистика Хавьер Дзанетти
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 2
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GroundUnder
никогда не понимал почему Шилтону считаются матчи, с учётом всех дивизионов, всех возрастов в сборной (юниорские, молодежная, национальная), но Месси или Роналду не cчитаются спортинги БЭ, барселоны ЦЭ, олимпийские баталии как итого: Месси 1138, 10 место (Роберто Карлоса на днях подвинул на 11 место, поставил бразильца на выход из топ-10) - 1115 Дзанетти
у Роналду 1283 эппс, 4 место (в топ3 только вратари)
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GroundUnder
в кое-то веки отдохнет перед Чемпионатом Мира де-юре, а разок пришлось в одном из сезонов за ПСЖ де-факто
один из немногих считал, что Криштиану и Месси не могли показать свой максимум на Мундиалях из-за того, что они были и июню-июлю выжаты как лимон гонкой за голами и кубками с августа по май из цикла в цикл
но Роналду поди останови в гонке за мифическим рекордом в 1000 голов перед ЧМ, возьми попешеходь как Лёня, хотя бы зиму, сэкономься
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