Рекодсмен среди аргентинцев. Месси превзошел достижение Дзанетти

В очередном матче МЛС «Интер Майами» победил «Коламбус Крю» со счетом 5:1.

Этот матч стал знаковым для Лионеля Месси: он стал аргентинцем с наибольшим количеством сыгранных матчей в карьере (1103). Предыдущее достижение принадлежало Хавьеру Дзанетти.

В этом матче Месси забил два гола и отдал три результативные передачи. Это уже второй матч Лионеля в МЛС, в котором он отметился 5+ результативными действиями.

Таким образом, теперь на счету аргентинского форварда – 865 голов и 384 результативные передачи в карьере.

