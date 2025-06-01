Рекодсмен среди аргентинцев. Месси превзошел достижение Дзанетти

В очередном матче МЛС «Интер Майами» победил «Коламбус Крю» со счетом 5:1.

Этот матч стал знаковым для Лионеля Месси: он стал аргентинцем с наибольшим количеством сыгранных матчей в карьере (1103). Предыдущее достижение принадлежало Хавьеру Дзанетти.

1103 – Лионель Месси

1102 – Хавьер Дзанетти

В этом матче Месси забил два гола и отдал три результативные передачи. Это уже второй матч Лионеля в МЛС, в котором он отметился 5+ результативными действиями.

04.05.2024: 1+5

31.05.2025: 2+3

Таким образом, теперь на счету аргентинского форварда – 865 голов и 384 результативные передачи в карьере.

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