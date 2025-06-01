Месси и Суарес помогли Интеру из Майами разгромить соперников
Команда одержала разгромную победу над «Коламбус Крю»
1 июня проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами «Интер Майами» и «Коламбус Крю».
Лионель Месси снова провел хороший матч в своей карьере.
Уже на 13-й минуте Месси отдал голевую передачу на Тадео Алленде.
На 15-й и 24-й минутах Месси отличился двумя мячами.
Во втором тайме «Интер» забил еще дважды. На 64-й минуте забил Луис Суарес, а точку поставил Фафа Пико.
Major League Soccer
Интер Майами – Коамбус Крю – 5:1
Голы: Алленде, 13, Месси, 15, 24, Суарес, 64, Пико, 89, – Рувалкаба, 58
Видео голов и обзор матча
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