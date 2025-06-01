Месси и Суарес помогли Интеру из Майами разгромить соперников

1 июня проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами «Интер Майами» и «Коламбус Крю».

Лионель Месси снова провел хороший матч в своей карьере.

Уже на 13-й минуте Месси отдал голевую передачу на Тадео Алленде.

На 15-й и 24-й минутах Месси отличился двумя мячами.

Во втором тайме «Интер» забил еще дважды. На 64-й минуте забил Луис Суарес, а точку поставил Фафа Пико.

Major League Soccer

Интер Майами – Коамбус Крю – 5:1

Голы: Алленде, 13, Месси, 15, 24, Суарес, 64, Пико, 89, – Рувалкаба, 58

Видео голов и обзор матча