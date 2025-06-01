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МЛС США
Интер Майами
01.06.2025 02:30 – FT 5 : 1
Коламбус Крю
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Major League Soccer
01 июня 2025, 05:23 |
245
0

Месси и Суарес помогли Интеру из Майами разгромить соперников

Команда одержала разгромную победу над «Коламбус Крю»

01 июня 2025, 05:23 |
245
0
Месси и Суарес помогли Интеру из Майами разгромить соперников
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами «Интер Майами» и «Коламбус Крю».

Лионель Месси снова провел хороший матч в своей карьере.

Уже на 13-й минуте Месси отдал голевую передачу на Тадео Алленде.

На 15-й и 24-й минутах Месси отличился двумя мячами.

Во втором тайме «Интер» забил еще дважды. На 64-й минуте забил Луис Суарес, а точку поставил Фафа Пико.

Major League Soccer

Интер Майами – Коамбус Крю – 5:1

Голы: Алленде, 13, Месси, 15, 24, Суарес, 64, Пико, 89, – Рувалкаба, 58

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Фарибс Пико (Интер Майами).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Cesar Ruvalcaba (Коламбус Крю).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Тадео Альенде (Интер Майами).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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